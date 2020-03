Celebració i victòria per al Bordils

El Bordils va doblegar (29-21) ahir el Zamora en el partit 200 del club gironí a Divisió d'Honor Plata. Els blanc-i-verds es van saber aixecar d'un mal inici de partit (0-1 i 1-2, els únics resultats a favor, durant els quaranta minuts, que va tenir el Zamora), i fan un pas important cap a la permanència. Els locals, ajudats per l'empenta i l'escalf d'un pavelló Blanc-i-Verd ple de gom a gom, van saber girar la truita i dominar la resta de partit. El porter local Jordi González, amb les seves innumerables aturades; i Palahí i Canyigueral amb els seus gols (5 cadascun) van ser els artífexs d'una victòria del Bordils que significa tres coses: encadenar el tercer triomf a Lliga, igualar en punts el Zamora i el Sarrià (18) i posar-se a favor l'average particular amb el rival d'ahir.

Dos-cents partits a Divisió d'Honor Plata. Aquest nombre d'enfrontaments era el que celebrava ahir els Bordils. Des del setembre del 2013 el club disputa la segona categoria de l'handbol espanyol. La cita era important. Per això, el pavelló presentava un aspecte immillorable. Més de mig miler d'aficionats es van aplegar per deixar-s'hi la veu en un dia important, contra un rival directe. Abans del partit, els jugadors van saltar a la pista amb una samarreta commemorativa de l'efemèride.

Tot i això, la por es va endinsar en el cos dels aficionats en els primers instants quan el Zamora es va posar per davant. Un miratge. El temor present defugiria ben aviat gràcies a una diana de Palahí. El 10 del Bordils va voler ser cap de cartell ahir. Dit i fet, el gironí, juntament amb Canyigueral, van ser dos dels factors principals perquè els locals aconseguissin el triomf amb cinc dianes respectivament. La tasca ofensiva estava feta. Ara calia defensar bé, i els jugadors entrenats per Pau Campos van complir a la perfecció capitanejats per un Jordi González que es va exhibir amb nombroses aturades que feien exasperar els visitants. El Zamora es veia aclaparat i dominat per un Bordils alentat en tot moment per la cridòria del públic. La primera meitat va acabar amb 14-9. A la represa, els gironins van sortir amb una marxa més que el rival. Això va fer que anotessin dos gols seguits (18-10) i tenir el major avantatge fins al moment. Els minuts passaven, el Bordils guanyava, s'agradava, la gent fruïa i es veia el somriure de gaudiment a la cara dels jugadors locals. Com la del porter Jordi González, que aixecava els braços per animar l'afició, o la de Palahí quan veia errar un llançament visitant.

En cap moment els homes de Pau Campos van veure perillar la victòria. Ni quan es van quedar amb un jugadors menys durant dos períodes de dos minuts, per dues polèmiques exclusions. Els locals van encarar el partit amb total tranquil·litat col·locant el 29-21 final. Un resultat que permet als de Bordils sumar la tercera victòria consecutiva, igualar a punts (18) amb el Zamora i el Sarrià, i posar-se l' average particular a favor respecte al rival d'ahir.