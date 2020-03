Un gol de Bertomeu quan el Peralada jugava amb 10 allarga la bona ratxa

El Peralada va sumar una nova victòria, la quarta consecutiva, a casa davant l'Igualada (1-0) en un partit molt igualat i on semblava que els locals donarien per bo l'empat al minut 80 quan van quedar amb 10 jugadors per l'expulsió de Pimentel. Però lluny d'espantar-se, van decidir anar a la recerca de la victòria i van trobar el premi amb un gol de Bertomeu quan faltaven cinc minuts per al final.

De fet, va ser el conjunt local qui va portar la iniciativa del duel davant un equip que se situa a 5 punts de sortir del descens. Tot i la diferència de ratxes, la igualatat es va mantenir durant gairebé els 90 minuts de joc. I quan semblava que els visitants havien de fer una passa endavant en veure's amb un home més va aparèixer Victor Bertomeu, qui havia entrat en la segona meitat, per rematar una falta penjada per Gifre per donar els 3 punts a un Peralada que ha sumat 15 dels últims 18 punts en joc. Unes victòries que l'han portat a situar-se en sisena posició del grup 5 de Tercera Divisó, a només 4 punts del play-off d'ascens a Segona Divisió B.