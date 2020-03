Punt de mèrit del Llagostera

El Llagostera va aconseguir esgarrapar un punt de la Nova Creu Alta empatant contra el Sabadell (1-1), que fins ahir era el líder del grup 3 de Segona Divisió B. És cert que els d'Oriol Alsina van sumar la 10 jornada sense aconseguir la victòria, però l'empat serveix per agafar moral de cara al tram final de temporada. Els blaugranes van saber aguantar els atacs d'uns arlequinats que van portar la iniciativa del partit, amb dos xuts al travesser i un penal aturat per Marcos en la primera meitat.

Tot i que els primers compassos del partit van ser igualats, va ser el conjunt local qui va tenir les millors ocasions per marcar. Els visitants, amb una forta pressió a dalt, van poder pispar la cartera en un parell d'ocasions a la defensa local, però no trobaven una rematada clara ni una última passada precisa per poder crear perill. De fet, el primer xut entre els tres pals del partit no va arribar fins al minut 23 de joc per part dels locals. Va ser a partir d'aquí que els barcelonins van començar a dominar el duel i haguessin pogut obrir la llauna al minut 34 si no hagués aparegut Marcos. David García va cometre un penal rigorós però el porter del Llagostera va endevinar les intencions d'Edgar.

El Sabadell arribava amb perill i una canonada de Manu Lanzarote des de lluny va picar al travesser. Eren els millors moments dels locals i els gironins es defensaven com podien. Tot i així, els visitants van aguantar el 0-0 al descans, però la tònica no va canviar en la represa. Els d'Alsina seguien tancats al darrere mentre que els locals buscaven el gol. Un gol que van trobar al minut 18 de la segona part, quan Boris va aprofitar una passada de la mort per avançar el seu equip.

Va reaccionar ràpid el Llagos, que només 8 minuts més tard va igualar el partit. Gil Muntadas va fer una bona paret amb Magallán per entrar dins l'àrea i aconseguir batre Mackay. Després, els d'Alsina, coneixedors del gran potencial dels jugadors rivals, es van tancar al darrere, i van aguantar les envestides locals, amb un travesser inclòs, per sumar un punt de mèrit a domicili.