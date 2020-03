L'Olot veu el got mig ple gràcies a uns números espectaculars

Va fer servir l'adjectiu «bonic» Raúl Garrido per definir, uns dies enrere, la situació que vivia l'Olot, un equip que s'havia espolsat l'etiqueta de ser un equip destinat únicament i exclusiva a mirar cap avall per passar a focalitzar els seus objectius a curt termini a la part alta de la classificació. Ho deia just abans de visitar el camp de l'Espanyol B, un partit que ha servit per confirmar que el seu actual moment, tant físic, futbolístic i mental, és extraordinari. Més enllà de l'1-5, un resultat contundent i que justifica la superioritat dels visitants, és la confirmació de l'estat de gràcia en què viuen instal·lats. No és nou d'ara. La inèrcia positiva fa setmanes que s'allarga i de moment no sembla que tingui aturador. De portes cap enfora, tothom aposta per un discurs marcat per la prudència. Es vol tocar de peus a terra i fer del realisme el pa de cada dia. Dins el vestidor, ningú vol obrir la capsa de l'eufòria, però els jugadors, cos tècnic i membres del club comencen a veure el got mig ple. La salvació virtual està al caure. El play-off, a cinc punts. Però, i per què no somiar? Ja no és només qüestió de sensacions o un pressentiment. Són els números els que així ho permeten. Uns guarismes espectaculars, que col·loquen l'Olot al podi, entre els millors.

L'equip, ara mateix, és setè. És la millor classificació d'aquesta temporada, mai s'havia estat tan amunt. Això ha sigut possible gràcies a l'actual ratxa de resultats. La que diu que només ha perdut un partit dels últims deu, amb un balanç de 19 punts dels darrers 30. Són cinc victòries, quatre empats i una única desfeta en aquest mateix període. A més, de l'ensopegada ja en fa bastant de temps. L'Olot encetava l'any amb una desfeta al camp de l'Andorra (1-0). Era el 5 de gener i d'això en fa dos mesos.

A més, aquests bons números li permeten ser el segon millor equip del grup de tota la segona volta. És a dir, que des que es va superar l'equador del campionat, només hi ha un equip que ha sumat més dels 16 punts que duu el conjunt de Garrido en aquesta franja de temps. Es tracta del Vila-real B, que n'ha fet 17. Més dades. Durant una part del campionat es va fer evident la manca de gol, cosa que sembla solucionada. D'aquesta manera, l'Olot és el tercer equip que més gols ha fet de tota la Segona Divisió B el 2020. En suma 17. Els únics que van una mica més enllà són el Peña Deportiva (18) i el San Fernando (19).