L'Spar Citylift Girona se'n va a la Copa de la Reina «amb l'ambició de guanyar-la»

L'Spar Citylift Girona està plenament centrat en preparar la Copa de la Reina. El debut és divendres a les 18h a Salamanca contra el Cadí, en els quarts de final. L'expedició marxa dijous, amb un vol Barcelona-Valladolid, i completarà el viatge per carretera. Avui a Fontajau s'hi ha fet el "media day" per analitzar la competició d'aquest cap de setmana.

El tècnic de l'Uni, Èric Surís, ha explicat que "tots els partits contra el Cadí, el primer rival, són disputats, físics i intensos, amb dinàmiques molt canviants". Surís ha destacat que l'Uni va a Salamanca "a guanyar" però va recordar que "les últimes tres finals de Copa les hem perdut, i són les tres úniques que hem jugat. Hem de ser conscients d'on estem, tenim l'ambició de guanyar la Copa, però aquestes són competicions extremes, tot passa molt ràpid i un mal dia pot deixar fora qualsevol".

L'equip gironí, amb tot, passa pel seu millor moment i l'entrenador ho admet: "Arribem en bon moment físic i anímic. Estem en línia ascendent", ha assegurat, sense voler dir si el seu equip era "favorit o no al títol" ni parlar sobre una hipotètica final contra el Perfumerías Avenida, que exerceix d'amfitrió. "De moment el partit Avenida-Girona no està programat a la Copa de la Reina, no podem especular. Haver-los guanyat els últims cinc cops et dona un estat d'ànim positiu però hem de centrar-nos en el Cadí", ha indicat.

L'Uni té totes les jugadores disponibles, inclosa Sonja Vasic, que no va jugar ni diumenge contra l'Al-Qázeres ni dimecres passat a Montpeller per uns problemes físics. Coulibaly no ha completat l'entrenament d'aquest matí per unes molèsties però en principi no ha de tenir problemes per competir a partir de divendres a la Copa