«Vull continuar guanyant tot el que sigui possible»

Instal·lat el parèntesi obligatori a la Lliga, l'Spar Citylift Girona ha canviat el xip. Posa els cinc sentits a la Copa de la Reina, competició que s'inaugura aquest dijous. No serà fins divendres, això sí, que l'Uni entrarà en acció. El seu partit de quarts el disputarà amb el Cadí La Seu, a l'espera de superar-lo per avançar cap a l'esperada gran final. Si avui serà el torn per un media day en què les jugadores i els membres del cos tècnic atendran els mitjans, ahir el club va penjar a les xarxes socials una entrevista amb la veterana Laia Palau. Un repàs a l'actualitat i també als aspectes més personals, per subratllar que després d'un període «difícil», amb la inundació de Fontajau i el reguitzell de peces a la plantilla, l'equip arriba «una mica millor» i disposat a lluitar per tots els títols que hi ha en joc.

«Venim d'un mes molt difícil i jo, personalment, no estic acostumada a perdre tants partits, cosa que ha generat certs dubtes. Hem apostat per una reconstrucció i això no és cosa d'uns dies o una setmana. A més m'ha tocat de prop, perquè he de veure com encaixem totes les peces i com ho mecanitzo», explica Palau, qui considera que l'aturada per les seleccions va anar «bé» a un equip que ha redreçat el rumb. Diu també que ara la seva «obsessió» és que «cada dia l'equip sigui millor» i que ja no pensa en el passat. «M'importa el que faig avui i tinc ganes de dur aquest club al màxim».

També diu la seva Marta Xargay, aquest cop al programa Els matins de TV3. Entre d'altres coses, valora la imminent participació de l'Uni a la Copa. «És una competició molt diferent, un cara i creu. Nosaltres ho tenim molt clar i el que volem és anar partit a partit. Pensem només en el divendres. És la primera final. Estic segura que tots tres partits, si els disputem, seran molt difícils». El duel amb el Cadí La Seu serà aquest divendres a Salamanca a partir de les 6 de la tarda.