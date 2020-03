A la Copa amb tota l'ambició

L'Spar Citylift Girona arriba a la Copa de la Reina en el millor moment de la temporada. Sis triomfs seguits entre Lliga Endesa (Campus Promete, Perfumerías Avenida, Gernika i Al-Qázeres) i Eurolliga (Schio i Montpeller) avalen la reacció de l'equip d'Èric Surís un cop superat el sotrac de joc i resultats del mes de gener, coincidint amb un calendari atapeït de partits i amb diversos canvis a la plantilla (van sortir Rosó Buch i Brittney Sykes, i han arribat Marta Xargay i Bishop, a banda de la recuperació de Núria Martínez). Ahir Surís va assegurar que van a Salamanca, seu del torneig, «amb la màxima ambició» per guanyar un títol que se li resisteix al vigent campió de Lliga.

«Les últimes tres finals de Copa les hem perdut, i són les tres úniques que hem jugat. Hem de ser conscients d'on estem, tenim l'ambició de guanyar el títol, això és indubtable, però aquestes són competicions extremes, tot passa molt ràpid i un mal dia pot deixar fora qualsevol», va assegurar. Fontajau va ser l'escenari d'un media day per analitzar la competició, que arrenca dijous amb els primers partits de quarts. Les gironines debutaran l'endemà (18 h, Teledeporte) contra el Cadí, i si s'emporten el derbi, dissabte buscarien un lloc a la final de diumenge contra el vencedor del València-Tenerife. Per tot plegat, el tècnic encara no es planteja cap possible duel contra l'Avenida, l'equip amfitrió, en el partit decisiu pel títol. «De moment el partit Perfumerías Avenida-Girona no està programat a la Copa de la Reina, no podem especular», es va limitar a dir, tot i admetre que «haver-los guanyat els últims cinc cops et dona un estat d'ànim positiu però hem de centrar-nos en el Cadí.

L'expedició marxa dijous, amb un vol Barcelona-Valladolid, i completarà el viatge per carretera fins a Salamanca. Sobre el primer rival en el partit de quarts, Surís ha recordat que «tots els partits contra el Cadí són disputats, físics i intensos, amb dinàmiques molt canviants». Aquesta temporada les gironines van patir de valent per endur-se la victòria de La Seu en el partit de la primera volta (54-56). L'equip gironí, amb tot, passa pel seu millor moment i l'entrenador ho admet: «Arribem en bon moment físic i anímic a la Copa. Estem en línia ascendent», va assegurar, sense voler dir si el seu equip era «favorit o no al títol» ni parlar sobre una hipotètica final contra el Perfumerías Avenida, que exerceix d'amfitrió.

Les claus per haver recuperat la millor versió de l'Uni, segons Èric Surís, passen per «haver superat un mes de gener exigent, la baixada física, els canvis a la plantilla, entrar en la roda de jugar-viatjar sense pràcticament entrenar, trobar-nos amb equips a la lliga que preparaven molt bé els partits...». En aquest sentit l'aturada FIBA per la disputa del Preolímpic el mes passat «ens va anar bé per canviar de xip i descansar. I després va venir una setmana llarga per entrenar, neta de partits, que feia molts mesos que no ho havíem fet». D'aquesta manera l'Uni va tombar l'Avenida, el Gernika i l'Schio, «tres triomfs en tres partits molt exigents en només sis dies». La reacció «ens ha donat un punt de confiança, l'equip es troba a gust, i vol anar cap amunt», però Surís alerta que van a la Copa «sense triomfalismes i tocant amb els peus a terra».

L'Uni té totes les jugadores disponibles, inclosa Sonja Vasic, que no va jugar ni diumenge contra l'Al-Qázeres ni dimecres passat a Montpeller per uns problemes físics. Coulibaly no va completar l'entrenament d'ahir per unes molèsties però en principi podrà jugar la Copa amb normalitat.