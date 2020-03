L'Uni Girona-Venècia es podria jugar a porta tancada pel coronavirus

El partit de tornada de l'Eurocup femenina de bàsquet entre l'Spar Citylift Girona i el Venècia es podria jugar a Fontajau a porta tancada, després que ahir a la tarda el Ministeri de Sanitat recomanés que els partits professionals contra equips de zones de risc pel coronavirus es disputin amb aquesta mesura preventiva. Hi ha tres duels més afectats, a banda del de l'equip gironí: el València-Atalanta de la Lliga de Campions de futbol; el Getafe-Inter de la Lliga Europa i el València-Olimpia de Milà de l'Eurolliga masculina de bàsquet. En una roda de premsa, el titular del ministeri, Salvador Illa, va anunciar que la mesura seria necessària per evitar el contagi del coronavirus. De moment, es desconeixen les mesures que es prendran en el partit d'anada, que en principi s'hauria de jugar el 12 de març a Venècia.

Illa va remarcar que és una «mesura congruent» i va recordar que les autoritats del nord d'Itàlia ja han ordenat que aquest tipus de partits es juguin sense públic. «No s'entendria que aquests mateixos partits se celebressin al nord d'Itàlia a porta tancada i aquí a Espanya es poguessin desplaçar contingents importants d'aficionats italians», va dir. D'altra banda, es desconeix la situació dels partits de tornada de Lliga de Campions que enfrontaran Barça i Nàpols i Sevilla i Roma, que, de moment, es podrien jugar amb públic. Des de les oficines de Fontajau no es tenia cap constància oficial que el duel s'hagués de disputar, de manera obligada, a porta tancada. «Estem amb converses amb la FIBA, la FEB i el Govern», va publicar l'Spar Citylift al seu compte de Twitter. El president, Cayetano Pérez, va explicar que «de la compareixença del Ministre nosaltres interpretem que és una recomanació, i hem de dir que en els nostres partits d'Eurocup la presència d'aficionats d'altres equips és minoritària».

Reunió sobre els Jocs Olímpics

Per la seva banda, la Comissió Executiva del Comitè Olímpic Internacional (COI) va reafirmar en una reunió celebrada a Lausana (Suïssa) el seu «total compromís» per assegurar l'«èxit» dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020, que es disputaran del 24 de juliol al 9 d'agost, tot i l'amenaça del coronavirus. El COI continuarà la reunió avui per decidir quines mesures es prendran per combatre el coronavirus.