Sevillano lidera la segona victòria del Girona a la fase d'ascens a la LEB Or

El debut del Bàsquet Girona en la fase d'ascens a LEB Or a Fontajau s'ha saldat amb una convincent victòria (77-65) de l'equip d'Àlex Formento, que avança amb pas ferm i reforça la seva tercera posició a la lligueta.Els gironins, que sempre han anat per davant, i han arribat a tenir un màxim avantatge de 16 punts al segon quart (39-23), han firmat una actuació coral contra un rival, el Juaristi, que els havia deixat sense la Copa LEB Plata el desembre passat, molt anàrquic i sostingut bàsicament pels punts del veterà exACB Van Lacke i, en menor mesura, Reaves, que va ser el gran protagonista d'aquell partit disputat a Azpeitia poc després de Nadal.

Pel bàndol gironí, avui han brillat Sevillano, amb 21 punts, i Hester i Cosialls, amb 11. Però més enllà dels actors principals, els secundaris també han sortit al rescat de l'equip quan se'ls ha necessitat, per exemple, al tercer quart, en veure com els bascos s'acostaven després d'un triple de Van Lacke (56-47). Cosialls i Dijkstra han agafat els galons i s'ha arribat al darrer parcial guanyant de 15 i la sensació que el partit no es podia escapar (62-47).

En l'intercanvi de cistelles en què s'ha convertit l'últim període el Girona només hi sortia guanyant i per molt que Van Lacke ho seguís intentant, els locals han demostrat que van forts en aquesta fase d'ascens. Sumen dos triomfs en dos partits, reforcen el tercer lloc i ja disposen d'un balanç de 8-4 que permet il·lusionar-se en el que vindrà durant les properes setmanes. Diumenge els gironins visiten Ponferrada (18.30).

Bàsquet Girona:

Sàbat (9), Hester (11), Moreno (4), Dijkstra (9) i Sevillano (21). Cinc inicial. Graham, Costa (3), Cosialls (11), Niang (5) i Esteban (4);