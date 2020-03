El Girona engresca i ja és segon a la fase d'ascens a LEB Or

El debut del Bàsquet Girona en la fase d'ascens a LEB Or a Fontajau es va saldar ahir al vespre de la mateixa manera que l'estrena de la lligueta dissabte a Santader: amb una convincent victòria de l'equip d'Àlex Formento, que avança amb pas ferm i fa el salt a la segona posició de la lligueta (8/4) aprofitant la dura derrota del Tizona al camp del Barça B. Més que la victòria en sí, el realment interessant és veure el bon bàsquet que practica l'equip, que defensivament, per exemple, va deixar el Juaristi, amb jugadors capaços de fer-te un estrip des de la distància, en només 32 punts a la primera part. Els bascos ja ho havien demostrat en la final de la Copa LEB Plata el desembre passat deixant el Bàsquet Girona sense el seu primer títol, però ahir van ser un conjunt massa anàrquic, sostingut només pels punts del veterà ex-ACB Fede Van Lacke i, en menor mesura, pel botxí dels gironins a la Copa, Reaves.

En canvi, pel bàndol gironí, l'aportació dels actors principals i dels secundaris va arribar sempre quan se la necessitava. Si al primer quart el protagonisme se'l repartien d'inici Hester i Sàbat, per agafar ja una renda de +13 (21-8) després d'un bàsquet de Dijkstra als cinc minuts, el segon parcial va ser el de Moreno, un Cosialls a l'alça, i Sevillano, claus per superar el primer mal tràngol quan el rival es va arribar a posar de 7 (29-22). Una esbroncada de Formento en el temps mort va fer reaccionar l'equip, que va arribar a dominar de 16 (39-23) tot seguit i va anar al descans 42-32 després d'una tímida reacció visitant.

Cosialls i Sevillano van seguir reclamant protagonisme en la represa. El Girona dominava, defensava i jugava com un equip. Un triple de Van Lacke acostava el Juaristi (56-47), però de nou els locals van trobar arguments per reaccionar (62-47, min. 30). El partit no es podia escapar. En l'intercanvi de cistelles en què es va convertir l'últim període el Girona hi sortia guanyant i, per molt que Van Lacke ho seguís intentant, els locals van seguir demostrant que van forts. Tant que ja són segons, a dos triomfs del líder, el Múrcia.