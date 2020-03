Júlia Soler: debut a la Lliga i a l'Eurolliga amb només 18 anys

Júlia Soler tindrà molt ben gravada a la memòria la temporada 2019/20. Hi ha pogut debutar, amb només 18 anys, a l'Eurolliga i a la Lliga Femenina Endesa amb el primer equip de l'Spar Citylift Girona, i el Citylift GEiEG Uni, l'equip on juga habitualment un cop finalitzada la seva etapa júnior, està protagonitzant una excel·lent campanya a la Lliga Femenina 2, l'any del seu debut, on acarona la permanència. Per acabar-ho d'arrodonir, és una de les quatre ambaixadores de la VIII edició de la Jornada de l'Esport Femení que se celebrarà diumenge al centre de Girona, i ahir, amb la UdG, on estudia un doble grau d'Economia i ADE, va guanyar el campionat de Catalunya universitari tombant l'UAB a Sabadell (62-57). Una excel·lent forma de començar la setmana de la Copa de la Reina, en què l'Uni buscarà a Salamanca un títol que se li resisteix. L'aler banyolina no hi serà perquè anirà a Almeria amb el GEiEG Uni.

Soler anima les nenes que no practiquen esport a descobrir les més de vint disciplines que diumenge es mostraran en la Jornada. «Em va fer molta il·lusió quan m'ho va dir la Carla Jou, que seria una de les ambaixadores, perquè d'aquesta manera ajudo a visualitzar l'esport femení». Segons la jugadora banyolina, «és una gran oportunitat per a les mares i les filles de Girona per trobar l'esport que més els agradi» i va subratllar que «tot i que s'està fent una bona feina a l'hora d'igualar l'esport dels homes amb el de les dones, encara hi ha molt camí per recórrer». Ella, per exemple, s'entrena habitualment amb les jugadores professionals de l'Uni, fet que l'ajuda a «aprendre i a absorbir el màxim de coses possibles», tot i que és conscient que per poder convertir el bàsquet en la seva professió «em queda encara molt de temps i molta feina per fer».

Recentment ha pogut tenir el premi en forma de debut a l'Eurolliga (en el darrer partit a casa contra l'Schio) i a la Lliga Femenina Endesa (diumenge passat contra l'Al-Qázeres). «Em va fer molta il·lusió», assegura, i admet que aquesta temporada tenia esperances per tenir alguna oportunitat al campionat domèstic i que per això encara està més agraïda per haver pogut debutar també a Europa. D'aquest any em quedo amb això i amb el bon paper del GEiEG Uni, sens dubte», afirma.