L'Uni - Venècia es jugarà a porta tancada a Fontajau

L'afició gironina no podrà gaudir en directe de la tornada dels quarts de final de l'Eurocup del proper djjous 19 de març a Fontajau després que aquest migdia l'Spar Citylift Girona hagi confirmat que la Generalitat els hi ha confirmat que el partit s'ha de jugar a porta tancada. La mesura ja l'havia anunciat dimarts el ministre de sanitat del govern espanyol, Salvador Illa, però, fins avui el club gironí no havia rebut la comunicació oficial per part de la conselleria de salut.

El Ministeri de Sanitat havia anunciat aquesta mesura per a tots els partits que podrien implicar la presència d'aficionats provinents del nord d'Itàlia. Salvador Illa, va remarcar que és una "mesura congruent" recordant que les autoritats del nord d'Itàlia ja han ordenat que aquest tipus de partits es juguin sense públic. "No s'entendria que aquests mateixos partits se celebressin al nord d'Itàlia a porta tancada i aquí a Espanya es poguessin desplaçar contingents importants d'aficionats italians", va dir.

Per ara, els partits que s'haurà de jugar a porta tancada són el València-Olímpia de Milà de bàsquet d'aquest vespre a La Fonteta, el València-Atalanta de futbol del 10 de març, el Getafe-Inter de Milà de futbol del 19 de març i l'Uni Girona-Venècia també d'aquell mateix 19 de març. I a l'aire quedaria el Barça-Nàpols de la Champions perquè el rival dels blaugrana és del sud d'Itàlia.







