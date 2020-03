El derbi contra el Cadí, primer repte per a l'Uni a Salamanca

La final de l'any passat a Vitòria, la de fa dos a Saragossa i la gran decepció del 2017 a Fontajau. L'Spar Citylift Girona ha perdut les tres últimes finals de Copa, però, com recorda el seu tècnic Èric Surís «abans d'aquestes tres finals no n'havíem jugat cap», i ara arriba a Salamanca amb l'objectiu de trencar aquesta ratxa amb repte amb dues dificultats afegides. Primera, el Perfumerías Avenida, botxí de les gironines en les tres últimes finals, és l'amfitrió d'aquesta Copa de la Reina 2020; i, segona, el quadre de la competició deixa molt poc marge per a la recuperació a l'Uni: quarts de final avui a les sis de la tarda, semifinal demà a dos quarts de cinc i final demà passat, diumenge, a la una del migdia. Tres partits seguits que, a dia d'avui, són poc més que fer volar coloms perquè la semifinal i la final quedaran esborrades de cop de la programació de les gironines si l'Uni ensopega contra el Cadí en els quarts de final d'aquesta tarda (18.00, Teledeporte) al Multiusos Sánchez Paraiso. Un escenari diferent, i amb molta més capacitat, que l'habitual Würzburg on sol jugar el Perfumerías Avenida, que ahir es va entrenar en la competició amb una impactant victòria contra l'Ensino Lugo per 46 punts de diferència (89-43, amb 17 punts de Jewel Lloyd ja recuperada de les seves molèsties al turmell) i, aquest migdia, s'enfrontarà a l'Araski de Vitòria en la primera de les semifinals que ahir es va desfer del Gernika en un derbi basc que es va decidir en la pròrroga (83-80) tot i els 23 punts de la pivot sèrbia de les biscaïnes Nikolina Milic.

«Hem d'estar només centrats en el partit contra el Cadí i no especular amb una hipotètica final contra el Perfumerías. És un derbi i, realment, tots els partits que ens enfronten al Cadí són disputats intensos i tenen dinàmiques molt canviants durant els quaranta minuts», recorda Surís sobre les dificultats que sol trobar l'Uni per guanyar els duels contra les pirinenques. El darrer exemple, en Lliga, el passat 21 de desembre amb una ajustada victòria a La Seu d'Urgell per 55-57 amb dos tirs lliures de Mima Coulibaly a 40 segons pel final d'un partit espès i ple de contactes.

Amb la pivot gironina Geo Bahí de capitana, i nexe d'unió d'un equip acostumat a molts canvis en la plantilla cada estiu, un dels grans mèrits, i perills per a l'Uni, d'aquest Cadí és que són extremadament sòlids. Consistents en defensa i molt lluitadores les pirinenques són molt constants, més enllà de canvis de jugadores, i això les fa molt perilloses quan l'encerten amb els fitxatges de les nord-americanes. Com aquest any, amb Tinara Moore. La pivot és la gran referència ofensiva amb més de 15 punts i 7 rebots per partit d'un equip que arriba a Salamanca després d'una inesperada derrota dissabte a La Seu d'Urgell conta el Bembibre (77-81). Sense la lesionada Yure Díaz, el duel pel ritme del partit entre les joves Laura Peña i Marina Delgado i les veteranes Laia Palau i Núria Martínez pot acabar sent determinat, igual que els problemes que tingui el Cadí per aturar Mima Coulibaly prop de cistella.

Quan acabi el derbi entre Cadí i Uni, començarà el darrer partit de quarts de final. El Ciudad de La Laguan canari contra el València de Queralt Casas, Rosó Buch i Julia Resingerova. Els guanyadors dels dos duels es trobaran en la segona semifinal de demà (16.30, Teledeporte).