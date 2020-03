L'Athletic completa la final basca de la Copa del Rei gràcies a un gol de Yuri

L'Athletic Club es va classificar per a la final de la Copa del Rei, en la qual s'enfrontarà a la Reial Societat, en perdre per 2-1 davant el Granada i fer valer l'1-0 del partit d'anada. Els gols de Carlos Fernández i de Germán Sánchez van posar l'eliminatòria a favor del Granada al segon temps, tot i que l'encert de Yuri Berchiche al minut 81 va portar l'Athletic a la final. L'equip bilbaí, que va aconseguir el 1984 l'últim dels 23 títols de Copa que acumula, va patir molt davant un Granada brillant per moments i que va tenir la final a la mà, tot i que els visitants es van recuperar quan estaven contra les cordes.

Granada i Athletic van oferir una primera meitat tan igualada com intensa, però els gols es van fer esperar fins a la represa. Als dos minuts, Carlos Fernández va fer un gran gol en una perfecta rematada després d'una centrada de Machís. A un quart d'hora per al final, Germán, també de cap, situava l'eliminatòria a favor dels andalusos, però cinc minuts després, Yuri va portar els bascos a la final amb una bona rematada.