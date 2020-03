L'Uni derrota el Cadi i jugarà les semifinals de la Copa

Tenir Laia Palau és una assegurança de vida per a qualsevol equip. I avui ho ha estat per a un Spar Citylift Girona que s'havia embolicat en el tram final del seu partit de quarts de final de Copa contra el Cadí La Seu. Un partit havia arribat a dominar de 12 punts en el tercer quart (41-29), però que després de no anotar ni un sol punt els primers minuts de l'últim període semblava navegar cap a un autèntic naufragi (45-44). Amb el públic de Salamanca bolcat del costat de les pirinenques, Laia Palau ha dit aquí estic jo. Sis punts seguits de la base barcelonina han acabat amb els somnis del Cadí i una cistella d'una altra jugadora amb moltes hores de vol, Sonja Vasic, ha acabat de lliga la victòria gironina: 53-46. Al final, 56-51 i l'Uni jugarà demà la segona de les semifinals contra el vencedor del València- Ciudat de la Laguan que es juga aquest vespre (20.30).

Spar Citylift Girona (56): Laia Palau (6), Mendy (9), Elonu (13), Araújo (2), Coulibaly (8) - cinc inicial - Núria Martínez (3), Bishop, Xargay (7) i Vasic (8).

Cadí La Seu (51): Peña (8), Wiese (6), Pujol, Bahí (5), Moore (15) - cinc inicial- Lizarazu (6), Pascua, Etxarri (3), Pascua, Nogic (8) i Gustavsson.