69-54 Rosó Buch certifica el triomf del València

Un triple de la fins fa poc capitana de l'Uni Girona, Rosó Buch, va servir per posar el 61-54 a tres minuts del final que posava una estocada gairebé definitiva al Ciudad de La Laguna. Les canàries van complicar molt la classificació al València que fins a gairebé al final no es va poder assegurar la classificació per a les semifinals (69-54). La pivot Meya Tirera, 23 punts, i la bescanonina Querat Casas, 18 de valoració van ser ahir les millors del rival d'avui de l'Spar Citylift Girona.