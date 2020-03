L'ofici de Laia Palau acaba amb els nervis

Tenir Laia Palau és una assegurança de vida per a qualsevol equip. I ahir ho va ser per a un Spar Citylift Girona que s'havia embolicat en el tram final del seu partit de quarts de final de Copa contra el Cadí La Seu. Un partit que havia arribat a dominar de 12 punts en el tercer quart (41-29), però que després de no anotar ni un sol punt els primers cinc minuts de l'últim període semblava que avançava cap a un autèntic naufragi (45-44). Amb el públic de Salamanca bolcat del costat de les pirinenques, Laia Palau va dir aquí estic jo. La veterana base barcelonina va quedar molt tocada ara fa un any, en la derrota en la final de Copa contra el Perfumerías Avenida a Vitòria, i ara no tenia cap intenció de tornar cap a casa tot just començar. Sis punts seguits de Palau varen acabar amb els somnis del Cadí i una cistella d'una altra jugadora amb moltes hores de vol, Sonja Vasic, va lligar definitivament la victòria gironina: 53-46. Al final, 56-51 i l'Uni jugarà aquesta tarda (16.30, Teledeporte) la segona de les semifinals contra el vencedor un València que ahir es va desfer del Ciudad Encantada deTenerife per 69-54 amb 23 Meia Tirera i un bon partit de Rosó Buch i la bescanonina Queralt Casas.

Que seria un partit amb pocs punts, molt físic i amb els dos equips assumint sense problemes els contactes estava clar. Però, segurament, el que ho estava menys és que l'Uni tindria uns percentatges d'encerts tan baixos. El guió era clar: entrar pilotes a dins a Coulibaly, 14 rebots, i a Elonu, que treu molts avantatges jugant d'aler, per acabar generant espais i disposar de bons tirs oberts. I va funcionar. El problema, però, va ser que ni Coulibaly va tenir prou encert per acabar ella mateixa les jugades aprop de cistella ni les tiradores de l'Uni van saber castigar els riscos que el Cadí assumia en defensa: 4 de 27 en triples de les gironines.

I això que, abans del descans, semblava que l'Uni aniria encarrilant bé el partit. L'actual rotació de l'Uni és impactant amb jugadores com Vasic, Xargay, Núria Martínez o Bishop sortint des de la banqueta. El Cadí lluitava cada pilota, cada rebot i s'escarrassava a complicar la vida a les gironines amb canvis de defensa, però no hi acabava d'arribar. Xargay va fer 7 punts en la seva primera aparició en pista i Magali Mendy buscava la cistella contrària amb explosivitat. Entre ella i Elonu van donar a l'Uni el primer avantatge realment significatiu (31-24, a dos minuts pel descans). Una bones sensacions que, d'entrada, es varen mantenir en el tercer quart, on una cistella de Coulibaly va posar en el marcador la màxima diferència que hi hauria en tot el partit (41-29).

Aquí varen començar els veritables problemes per a l'Uni. I els dubtes. Fins al final del tercer quart, faltaven més de quatre minuts, les gironines només varen fer dues cistelles (45-39). I en els primers cinc del darrer quart, cap. Tinara Moore va posar el 45-44 en el marcador i llavors el públic del pavelló, molt seguidors de l'Avenida, ja estaven bolcats del costat del conjunt pirinenc. Però, per a desgràcia seva, i sobretot del Cadí, Laia Palau juga amb l'Uni. I ahir no estava disposada a fer les maletes i tornar ja cap a casa.