La Reial posa a prova la reacció d'un Barça ferit

Després de caure al Santiago Bernabéu (2-0) i perdre d'aquesta manera la condició de líder de la Primera Divisió en benefici del Reial Madrid, el Barcelona torna aquesta tarda (18.30 hores) al Camp Nou amb la visita de la Reial Societat, flamant finalista de la Copa del Rei i una de les revelacions de la temporada, que posarà a prova la capacitat de reacció del projecte que ara mateix encapçala Quique Setién.

A diferència del seu rival, l'equip blaugrana ha gaudit d'una setmana neta, sense partits pel mig. No obstant això, s'han viscut uns quants dies moguts a l'entorn blaugrana. Els focus s'han centrat aquesta setmana en els textos subtitulats de l'ajudant de Quique Setién, Eder Sarabia, criticant els seus jugadors durant el transcurs del clàssic contra el Reial Madrid. Més enllà de polèmiques, a Madrid es van veure dues cares oposades del Barça: controlant l'equip de Zidane amb la pilota en el primer temps i fos físicament en el segon, quan el conjunt blanc va anotar els gols de la victòria.

Una derrota que, però, deixa oberta la Lliga per als barcelonistes, ara mateix segons amb un punt menys que el líder, però que obliga els de Setién a sumar de tres en tres per competir pel títol.

Aquesta tarda mesurarà la seva capacitat de reacció davant la Reial Societat, un rival que ja va incomodar els blaugranes en l'anada amb una pressió angoixant. El partit va acabar en empat (2-2), tot i que el context de la plantilla del primer equip, amb molts més efectius, era diferent. A les baixes ja conegudes de Sergi Roberto, Luis Suárez i també d'Ousmane Dembélé, se li ha de sumar l'absència de l'intermitent Arthur Melo, amb molèsties al turmell dret. D'aquesta manera, el Barça afronta el partit amb només quinze fitxes del primer equip, per la qual cosa, a més de la presència habitual d'Ansu Fati, Setién ha convocat els també jugadors del filial Riqui Puig i Álex Collado. El conjunt català gaudirà d'una altra setmana sense partits, per la qual cosa no s'esperen moltes rotacions. El dubte resideix en si el tècnic càntabre seguirà apostant per Arturo Vidal com a quart migcampista, com ja va fer al Bernabéu, o si inclourà un altre punta, ja sigui Braithwaite o Ansu Fati, que acompanyi Griezmann i Messi



La motivació de la Reial

Per la seva banda, la Reial Societat visita un Camp Nou on no hi puntua des del 1995 i ho fa amb la confiança pels núvols després de la seva excel·lent temporada i la classificació per a la final de Copa. L'equip està disposat a seguir explorant els seus límits aquesta temporada i amb l'ambició d'arribar les places de Lliga de Campions.

L'estadística davant el Barça s'acarnissa amb el conjunt d'Imanol Alguacil, que ha encaixat 23 derrotes de manera consecutiva en les seves visites a l'estadi barcelonista, però això queda del tot aparcat si es té en compte que ni la Reial és l'equip irregular de passades campanyes, ni el seu rival està en un moment que espanti els seus contrincants, més encara després de perdre el clàssic contra el Reial Madrid aquesta passada jornada

Diego Llorente, que estava fora de combat, ja s'exercita amb el grup i podria tenir la seva oportunitat, després que Aritz Elustondo hagi caigut de la convocatòria per una contusió que va patir dimecres a Anduva. Si Alguacil no veu amb ritme encara a Llorente, podria decantar-se per baixar a Zubeldia a la línia defensiva i situar a l'eix a Ander Guevara.

No s'espera massa modificacions a l'onze que avui salti a la gespa del Camp Nou. Llevat de la ja comentada en la línia defensiva, el retorn d'Alex Isak per Willian José, sorprenent titular davant el Mirandés aquest passata dimecres a les semifinals de Copa, o l'entrada d'un Portu que està del tot fresc per Januzaj.