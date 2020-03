El Bàsquet Girona guanya a la pròrroga al Ciudad de Ponferrada

El Bàsquet Girona ha sumat la tercera victòria en la tercera jornada de la fase d'ascens a LEB Or després de guanyar a la pista del Ciudad de Ponferrada (83-85), en un partit que s'ha decidit a la pròrroga i on els locals han plantajat un partit molt complicat al conjunt entrenat per Àlex Formento.

Semblava que un avantatge de 9 punts (55-64) faria que els visitants afrontessin un final còmode, però els errors en els llançaments i algunes imprecissions han fet que els locals tornessin a entrar dins el partit amb l'empat a 66. Un partit que ha marxat a la pròrroga després que Sevillano anotés l'empat a 71 amb dos tirs lliures.

En la pròrroga s'ha vist un duel intens, i on els dos equips han lluitat cada pilota fins al final, però ha estat el Bàsquet Girona qui ha tingut més encert. Albert Sàbat, des de la línia de tirs lliures certificava el (83-85), ja que en l'últim atac local la defensa gironina ha estat molt bona i han aconseguit robar la pilota.