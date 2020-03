El Bordils perd després de fer una mala segona meitat a la pista del Novás

El Bordils no va poder ampliar la ratxa de tres partits consecutius amb victòria després de perdre (33-22) a la pista de l'Atlético Novás. Els gironins, que comptaven amb les baixes del capità Marc Prat, Masmiquel i Ignasi Moreno, van pagar una desconnexió en els darrers minuts de la primera part i a l'inici de la segona on van encaixar un parcial de 8-0 sepultant les opcions de victòria a Galícia.

Els homes de Pau Campos visitaven ahir amb la moral alta la pista de l'Atlético Novás encadenant tres triomf consecutius. L'últim, amb comoditat, davant de la seva afició amb el plus de la celebració dels 200 partits a Divisió d'Honor Plata. Factors suficients per tal d'assaltar terres gallegues. Però als gironins se'ls va presentar un contratemps: les baixes de Prat, Masmiquel i Ignasi Moreno. No obstant viatjar amb una plantilla curta, els visitants van donar la cara a l'inici del partit i van respondre els gols dels gallecs amb les respectives dianes. Amb el pas dels minuts, aquesta intensitat es va anar perdent. Llançaments fallats, pèrdues de pilota... Els locals ho van aprofitar amb un parcial de 8-0. El marcador es va capgirar. Els de Bordils veien com se'ls escapava el 9-10 favorable per anar per sota amb un 16-10. A partir d'aquí, els locals van prémer l'accelerador i van arribar a posar-se tretze gols per davant. Els gironins es queden amb 18 punts a la classificació.