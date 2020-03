El Figueres pateix una dura derrota a Vilatenim davant el Vilassar de Mar

La Unió Esportiva Figueres ha perdut aquesta tarda (0-5) davant la UE Vilassar de Mar a l'Estadi de Vilatenim en un duel on ha patit un càstig excessiu. Els figuerencs tenien controlat el partit al descans, amb 0-0 al marcador, però dues jugades clau a la represa l'han sentenciat: el gol dels maresmencs al minut 46 i l'expulsió d'Uri Ayala al 60' amb 0-1. Els visitants han aprofitat la superioritat numèrica per acabar golejant amb quatre gols en quinze minuts. Amb aquest resultat el Figueres segueix 14è de Tercera Divisió, amb sis punts de coixí respecte al descens. Cal destacar que avui per primer cop a Vilatenim el duel del primer equip masculí del Figueres ha estat dirigit per un trio arbitral exclusiu femení format per Acevedo Dudley, Esteves Garcia-Biajakue i Sánchez Miguel.

Els unionistes, que tenien les baixes per lesió de Gallo, Coto i Treviño, havien començat el partit endollats amb un acció molt clara d'Ivan Vidal només començar que ha sortit fora i s'han aproximat a la porteria de Roman mitjançant Pepu Soler i Ousman. El Vilassar de Mar, setè classificat, ha vist com li anul·laven un gol per fora de joc a Bacari, però a la represa ha reaccionat. A diferència del locals, els maresmencs sí que han anotat la primera ocasió al minut 46 de les botes de Bacari. Els de Javi Salamero seguien vius, però l'expulsió del central Uri Ayala, per doble amonestació, al minut 60, els han sentenciat. Els visitants ho han aprofitat d'allò més i després que Embela ja evités algun gol, han fet mal amb una ocasió rere l'altra que han transformat, en quinze minuts de diferència, Eslava (67') i per partida triple Gonpi (73', 77' i 82').

Podeu trobar les declaracions de l'entrenador del Figueres, Javi Salamero, penjades al Facebook i al Twitter oficial de la Unió Esportiva Figueres.



Sacada d'honor de la PU Figueres i proper partit de nou a casa



La sacada d'honor al partit d'avui l'han fet membres de la Penya Unionista Figueres, encapçalats pel seu president, Wolfrando Juan, que s'ha intercanviat detalls amb el president de la UE Figueres, Narcís Bardalet. El Figueres tornarà a jugar com a local el proper partit, el diumenge dia 15 de març (16.30 h) davant el Vilafranca, sisè classificat, en un duel on serà baixa per sanció Uri Ayala.



FITXA TÈCNICA

FIGUERES: Aitor Embela, Genís Balaguer, Màrius (Joel Arumí, 68'), Uri Ayala, Pol Tarrenchs, Bora Barry, Marc Gelmà (Gabri Vidal, 67'), Ousman, Duba, Pepu Soler i Ivan Vidal (Abel Fàbregas, 75').

VILASSAR DE MAR: Roman, Santi Varese, Canelada, Fran, Borges, Tejero, Pluvins, Eslava, Bacari (Bruno, 76'), Sofi (Matamala, 80') i Alí (Gonpi, 70').

GOLS: 0-1, Bacari (46'); 0-2, Eslava (67'); 0-3, Gonpi (73'); 0-4, Gonpi (77'); 0-5, Gonpi (82').

ÀRBITRE: Acevedo-Dudley. Ha expulsat per dobla amonestació al figuerenc Uri Ayala (60').

INCIDÈNCIES: 350 espectadors a Vilatenim.