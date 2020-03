Un Girona embalat afronta el tercer partit en vuit dies a Ponferrada

El Bàsquet Giorna afrontarà aquesta tarda (18.30 h) el tercer partit en tan sols vuit dies a la pista del Cat?st Intragas Ciudad de Ponferrada. Un duel on el conjunt entrenat per Àlex Formento arriba ple de moral després de guanyar els dos primers partits de la fase d'ascens a LEB Or davant l'Estela (54-74) i el Juaristi (77-65). El jugador Menno Dijkstra explica que «hem preparat aquest partit una mica diferent, perquè és el tercer partit en vuit dies. Així, la pràctica és menor i s'incideix més en l'aspecte tàctic». L'últim cop que els gironins van tenir tres partits en una setmana va ser a principi de temporada, i van aconseguir un ple de victòries davant La Roda, Benicarló i Barça B.

D'aquesta manera, els de Fontajau tenen com a objectiu avui en terres gallegues aconseguir la tercera victòria en el tercer partit d'aquesta segona fase que els afianci en els llocs alts de la classificació i a l'espera d'alguna ensopegada del Múrcia per poder assaltar la primera plaça que dona accés a pujar directament a LEB Or sense necessitat de fer play-off.

Al davant, els de Formento tindran un Ponferrada que ha perdut els dos primers partits d'aquesta segona fase -contra Prat i Menorca- i que arriba com a cuer de la classifiació amb quatre victòries i vuit derrotes i amb la necessitat de guanyar si no es vol despenjar de la classificació per optar a jugar el play-off. Dijkstra avisa que els gallecs són «un bon equip, que competiexen molt dur i amb un bàsquest exigent». El pivot holandès destaca de l'equip rival els seus jugadors interiors forts i també els jugadors nord-americans Gregory Robert i Kerwin Smith com a principals amenaces exteriors.