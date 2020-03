La Jornada de l'Esport Femení reuneix 1.800 nenes, joves i dones al centre de Girona

La Jornada de l'Esport Femení ha tornat a demostrar avui la seva consolidació. En la seva vuitena edició, unes 1.800 nenes, joves i dones han omplert el centre de la ciutat de Girona durant tot aquest matí de diumenge, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones. L'ampli ventall d'activitats programades s'ha desenvolupat entre la plaça de Salvador Espriu, la plaça de Calvet i Rubalcaba, la llera del riu Onyar i la plaça Catalunya.

Enguany, s'ha ampliat l'oferta d'activitats amb la incorporació dels jocs tradicionals del bèlit i les bitlles catalanes, a més del colpbol i el corfbol (activitats de pràctica mixta) a les 21 disciplines esportives que ja s'hi practicaven: hoquei sobre patins, gimnàstica rítmica, tennis de taula, gimnàstica artística, atletisme, handbol, rugbi, bàsquet, piragüisme, tennis, patinatge, marxa nòrdica, voleibol, bàdminton, futbol, paleotraining, escacs, ciclisme, nàutica, judo i surf de rem. En paral·lel, s'han organitzat activitats d'entrenament d'exercicis hipopressius i d'assessorament en fisioteràpia i psicologia; una sortida per córrer amb les GiRunneres i, per primer cop, una activitat d'iniciació a les curses d'orientació a càrrec dels Aligots. En aquesta edició, s'ha ofert la possibilitat que mares i filles poguessin participar juntes en la jornada. Per facilitar-ho, s'han programat activitats físiques de diferent intensitat perquè hi poguessin prendre part dones de totes les edats. Aquesta proposta ha tingut molt bona acollida, igual que la resta d'activitats que eren novetat en el programa d'activitats.

Al migdia, ha tingut lloc l'acte central a la plaça de Salvador Espriu, en què hi han participat representants de les entitats esportives i col·laboradores, així com de les institucions, com és el cas de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el diputat de la Diputació de Girona, Quim Ayats. També hi ha estat Dèlia Valentí, una de les quatre ambaixadores d'aquesta Jornada de l'Esport Femení. Les altres tres (Laura Bechdejú, Júlia Soler i Aliona Bolsova) no hi han pogut assistir per qüestions professionals.

Totes les activitats han estat organitzades conjuntament per la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Girona, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, el Consell Esportiu del Gironès i més de vint entitats esportives del territori. La Jornada de l'Esport Femení va néixer el 2013 amb l'objectiu d'esdevenir una plataforma per trencar estereotips i difondre la pràctica esportiva femenina a partir de la creació d'un espai de visualització, d'iniciació i de reconeixement. S'hi donen a conèixer esportistes reconegudes i d'altres que comencen, i es reconeix l'esforç i la constància de les persones i entitats que donen suport a l'esport femení. Tot plegat, amb la pretensió d'afavorir la igualtat i l'equitat a l'hora d'accedir a la pràctica esportiva.