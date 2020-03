El Llagostera paga car cinc mals minuts i perd al Johan Cruyff

El Llagostera ha perdut aquesta tarda contra el Barça B (3-2). El Johan Cruyff ha sigut l'escenari d'un duel frenètic entre el filial del Barça, que s'ha avançat en el minut tres gràcies al gol de Monchu, i l'equip d'Oriol Alsina. La primera part ha sigut totalment dominada pel conjunt local amb un Riqui Puig com a director d'orquestra i amb un Akieme fent mal de manera reiterada per banda esquerra. Amb el gol matiner del capità blaugrana s'ha arribat a la mitja part. A la segona, i sense canvis, els llagosterencs han posat una marxa més i han avançat línies per anar guanyant terreny als locals.

L'empat ha arribat quan Sergio Cortés ha materialitzat un penal. L'eufòria visitant ha arribat amb el gol de Magallán. L'argentí s'ha inventat un xut creuat per superar Iñaki Peña després d'una gran jugada. Amb la mel els llavis, el Llagostera s'a quedat sense premi veient com Cuenca i Ilaix han capgirat el marcador i han establert el 3-2 defintiu.

Aquesta desfeta se suma al llarg reguitzell de partits encadenats on els d'Oriol Alsina no han pogut guanyar. La pròxima jornada reben a l'Andorra al Municipal.