El Sarrià esgarrapa un punt en la visita a Zamora

El Sarrià va visitar ahir la pista del Zamora amb la intenció de sumar punts i allunyar el descens. Dit i fet, els jugadors de Salva Puig van poder esgarrapar un punt en un duel on els conjunts es van adjudicar una part per a cadascú. La primera meitat va ser per al Sarrià, que se'n va anar al descans amb el 14-16 al marcador. Mentre que la segona va ser per als locals, que van remuntar el partit i, amb el 28-28 al marcador, van tenir 10 segons en l'última jugada per endur-se la victòria, i no els van aprofitar.

Aquest 2020 no està sent un any fàcil per al Sarrià. Aquests petits sotracs solen sorgir sempre. Després d'una magnífica primera volta, en la segona sumar està costant cada vegada més. Des de l'inici del nou any, els gironins només han pogut sumar una victòria (contra el Novás, 24-25). La resta de partits se'ls han de repartir entre empats (4 comptant el d'ahir) i derrotes (3). Els sarrianencs volien el tromf fos com fos tenint davant un rival directe en la lluita per la permanència.

Els primers minuts van ser els amos i senyors del partit gràcies a un Pere Arnau molt golejador -el gironí va anotar 12 dianes. El Zamora, que semblava tocat per la derrota soferta a Bordils, va anar posant la por al cos. Sobretot a la segona meitat, quan es van posar per davant en el marcador a manca de vint segons (28-27). Un penal convertit de Pórtulas va posar el definitiu empat a 28. Els de Sarrià sumen 19 punts, tres més que un Màlaga que té ajornat el duel amb el Barça B.