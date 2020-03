El VAR i Messi salven un fràgil Barça davant la Reial Societat

El Barça va guanyar ahir a la tarda a la Reial Societat (1-0) gràcies a un gol de Leo Messi de penal -assenyalat pel VAR-, al minut 81. Una pena màxima que va solucionar una complicada papareta, per baixa moral i un rival exigent, però que va salvar al conjunt blaugrana per seguir en la lluita pel títol.

Els de Quique Setién van jugar a batzegades, sense continuïtat i encara amb la ressaca de perdre el liderat al Bernabéu (ara l'han recuperat provisionalment a l'espera del Betis-Madrid d'aquesta nit). La derrota en el clàssic i una altra setmana plena de polèmiques per les formes del segon entrenador Eder Sarabia, van conduir cap a un Barça que segueix sense destacar amb el tècnic càntabre. La Reial, de menys a més en les seves ocasions de perill, va tenir opcions de celebrar la classificació per la final de la Copa donant el cop al Camp Nou.

El conjunt blaugrana va tornar a ser una ombra dels seus millors dies, amb el problema que Messi tampoc va sentenciar quan va poder en la primera meitat. Després del descans, els bascos van tornar a disputar la pilota, però una empenta local va portar bones ocasions i, sobretot, una mà de Le Norman que l'àrbitre va considerar penal després de consultar el VAR. El Barça va demanar l'hora al final, per guanyar tres punts (58) que pressionen al Madrid (56) abans de visitar el Betis.

Les ganes, al Camp Nou les va posar l'últim a arribar, Martin Braithwaite que es va estrenar a l'onze. El davanter danès va desbordar sempre que ho va intentar i fins i tot va aixecar les mans a la recerca d'animar a un Camp Nou decebut.

Odegaard va circular amb perill diverses vegades per l'àrea blaugrana, però li va faltar rematada a la Real. Per poc no va connectar Portu una bona centrada de Barrenetxea, molt actiu per banda esquerra, davant la sortida d'un Ter Stegen amb la confiança igual de tocada que la resta de l'Barça.

Al primer toc, els de Setién van aconseguir deixar Messi a disposició de veure porta, però l'argentí va perdonar. Després del descans, la Reial va amenaçar amb apoderar de la pilota. Els d'Alguacil van seguir sense tenir una ocasió clara, però la feble pressió del Barça va impacientar el Camp Nou. Va despertar l'equip local gràcies al fet que Messi va baixar a iniciar jugada, encadenant alguna ocasió.

El partit va encarar la recta final amb la Reial generant les seves millors arribades. Però amb l'aigua a coll i el liderat en joc, una jugada que semblava haver passat desapercebuda va dictar sentència. Piqué va reclamar a Martínez Munuera, i aquest, instat pel VAR, va anar a la banda a veure l'acció, que va considerar penal per mans de Le Norman. Messi va convertir la pena màxima, però el Barça no va saber dominar al final, ni va evitar patir, malgrat un gol anul·lat al 96 a Alba per fora de joc.