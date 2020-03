El Bàsquet Girona suma un agònic triomf a la pròrroga

El Bàsquet Girona va suar de valent per aconseguir una nova victòria, la tercera consecutiva, a la pista del Ciudad de Ponferrada (83-85) en un partit que es va decidir a la pròrroga i on es va notar el desgast físic acumulat després de jugar tres partits en vuit dies. Albert Sàbat va decidir amb dos tirs lliures quan faltaven 20 segons per acabar el partit, ja que en el següent atac, els gironins van fer una bona defensa i van aconseguir recuperar la pilota, sense deixar opcions al rival a llançar.

Els d'Àlex Formento van tenir fases molt bones de joc, amb una circulació de pilota molt tècnica i precisa. La llàstima era que no tots els llançaments entraven i no podien obrir forat en el marcador. Sevillano, Moreno i Hester van tirar tres triples pràcticament sols en tres actacs consecutius, però cap va entrar, i els del Bierzo ho van aprofitar per posar-se per primer cop per davant el marcador (37-36). Amb dos nous triples, un per cada equip, es va arribar al descans amb lleuger avantatge pels locals (40-39).

El bon inici de tercer període va fer que els gironins es tornessin a posar per davant (47-50). A més, ja en l'últim període un avantatge de 9 punts (55-64) feia pensar que el final seria prou plàcid pel bàsquet Girona, però un parcial de 8-0 (63-64) ho va apretar tot de nou. La diferència s'escurçava just quan els llançaments no entraven i els nervis anaven en augment. El triple de Gantt igualava el matx a 66 i la cosa va anar a pitjor pels gironins quan es van veure dos per sota (71-69) i sense Antonio Hester -eliminat per 5 faltes- quan faltava poc més d'un minut per acabar el tercer període. Finalment, en un atac on s'acabava la possessió, Sevillano va rebre una falta i va anotar els dos tirs lliures (71-71). En l'últim atac, els locals van errar el tir i el partit va anar a la pròrroga.

En el temps extra es va viure un un duel vibrant. Els gironins van començar amb dos triples (71-77), però la resposta va ser demolidora per igualar de nou el matx: 77-77. Tot feia pensar que el partit es decidiria per un petit detall i així va ser. Amb empat a 83 i 26 segons per davant Albert Sàbat va tenir dos tirs lliures per posar per davant els seus. No va fallar (83-85) i el Bàsquet Girona s'ho va acabant jugant tot en l'última defensa. Una defensa que va donar els seus fruits i Sergi Costa va recuperar la pilota que segellava el triomf gironí, en un duel molt complicat pels de Formento.