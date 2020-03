Esborrades de la pista

Girona, Saragossa, Vitòria i Salamanca. Quatre finals de Copa consecutives entre Perfumerías Avenida i Spar Citylift Girona, i quatre victòries per a les castellanes. Ni la constel·lació d'estrelles de renom internacional de l'actual plantilla de l'Uni va ser suficient per acabar la ratxa ahir al migdia a Salamanca contra un Perfumerías Avenida que va aclaparar físicament les gironines (76-58).

Una sèrie de quatre títols consecutius de les castellanes que té un nom i una filosofia de bàsquet propis. El nom és Miguel Ángel Ortega i la filosofia de bàsquet és la que té, des de fa molts anys i de manera inalterable, el tècnic de l'Hospitalet de Llobregat: ser més intens, dur i agressiu que el rival. En l'escenari ideal, Salamanca; un ambient calent, l'afició de l'Avenida era majoritària; un arbitratge permissiu amb els contactes era l'ingredient que faltava perquè la final s'acabés convertint en un malson per a l'Uni.

I, com tots els malsons, el d'ahir a Salamanca també va tenir el seu dolent particular per a les de Surís: Tiffany Hayes. Perquè si a Fontajau es poden fitxar jugadores com Vasic, Xargay o Bishop, a l'Avenida tampoc van malament de diners i tenen en nòmina nord-americanes com Jewell Lloyd o la mateixa Hayes. Ahir, la primera, campiona del món amb la selecció dels Estats Units, va ser menys desequilibrant en atac del que pot arribar a ser (9 punts); però la segona va demostrar per què ella també és una jugadora de referència a la WNBA. Amb 25 punts, Hayes va ser la indiscutible MVP d'una final on, tot i els 14 punts de Sonja Vasic, la plantilla de l'Uni no va tenir capacitat de resposta davant l'abassegador joc de l'Avenida.

Quan funciona, i les seves jugadores se'l creuen, la manera d'entendre el bàsquet d'Ortega provoca un desgast important en els rivals.

En els dos primers quarts de la final d'ahir, l'Uni va assumir aquest peatge per mantenir-se dins el partit. Fins que va arribar un moment que va haver de dir prou. El triple amb què Andrea Vilaró va tancar la primera meitat ja va ser una gerra d'aigua freda (43-33), però la posada en escena de l'Avenida en el tercer quart va ser realment impactant. Dues pilotes recuperades i dos bàsquets ràpids de Cazorla i Hayes només de començar i quan Èric Surís va voler aturar el ruixat amb un temps mort, l'Avenida ja guanyava de 17 punts (52-35), després d'un bàsquet de Hof. D'allà fins al final, un petit calvari per a les gironines amb diferències de més de vint punts favorables a les castellanes tot i els punts de Vasic i Bishop. La final va acabar amb un contundent 76-58 per al Perfumerías Avenida i la primera final de l'Uni continua sense arribar.