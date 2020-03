Albert Arenas venç en el Gran Premi de Qatar de Moto 3

El gironí Albert Arenas es converteix en el primer líder de la temporada del campionat del món de Moto3 després d'aconseguir la victòria número cent del fabricant austríac KTM, que no guanyava en la més petita de les categories a Qatar des del 2014, amb l'australià Jack Miller.

Res va canviar en apagar-se el semàfor de la primera cursa de l'any, amb Tatsuki Suzuki controlant el capdavant d'aquesta, perseguit pels seus companys de línia, els espanyols Raúl Fernández (KTM) i Albert Arenas (KTM), amb tot el grup en fila índia i molt pendents que no s'hi produís cap tall com a conseqüència del fort vent regnant. Al gir inicial Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda), es va col·locar a la novena plaça, mentre que Jaume Masiá (Honda), que era sisè en la formació de sortida, va perdre cinc llocs en apagar-se el semàfor. Completat el primer gir Raúl Fernández va intentar-se líder en la frenada de final de recta, però el seu liderat va durar molt poc perquè per darrere va arribar molt fort l'italià Tony Arbolino (Honda), perseguit per Albert Arenas (KTM), que es va posar primer abans d'acabar la segona volta, i que tot i les escaramusses ningú aconseguia trencar el grup principal. Arenas va ser el primer a imprimir un fort ritme. La primera conseqüència de l'impuls d'Albert Arenas va ser que el grup principal es va trencar i per davant van quedar onze pilots.

Just a l'equador de la cursa, en la novena volta, una nova apurada de frenada espectacular de Raúl Fernández li va tornar el liderat, després de ser set voltes líder Albert Arenas, encara que amb totes les opcions obertes i el grup perseguidor atrapant el del capdavant per passar d'onze a dinou contendents. Res estava decidit i amb menys de quatre voltes per al final les escaramusses al capdavant de carrera es va tornar en una constant en la qual es podia veure Albert Arenaspasar de la primera a la sisena plaça, amb el britànic John McPhee (Honda), líder però sense res decidit i amb possibilitats al menys per als vuit primers integrants de el grup, format llavors per dotze pilots. A McPhee el va succeir l'argentí d'origen espanyol Gabriel Rodrigo (Honda), perseguit per Darry Binder, amb menys de dues voltes per al final, i Albert Arenas tercer.

Només començar l'última volta Albert Arenas es va posar líder i Darryn Binder va caure en l'apurada de frenada de final de recta, encara que amb cinc quilòmetres per davant qualsevol cosa podia passar i McPhee estava literalment enganxat a ell. Arenas va saber aguantar la pressió de portar enganxat al rebuf de la moto McPhee, i en els dos últims revolts va brodar la traçada per evitar l'avançament i aconseguir així la primera victòria de la temporada per mil·lèsimes de segon.



Nagashima guanya a Moto2

El japonès Tetsuta Nagashima (Kalex), que havia sigut catorzè als entrenaments, va fer-se amb la victòria en la primera cursa del campionat del món de Moto2 de manera clara imposant-se per davant dels italians Lorenzo Baldasarri (Kalex) i Enea Bastianini (Kalex).