Un gol de penal enfonsa una mica més l'Espanyol

L'Espanyol s'acosta encara més cap a l'abisme després de perdre a El Sadar davant l'Osasuna per 1-0, fruit d'un penal transformat per Roberto Torres, i en un partit en què va acabar amb deu per l'expulsió de Diego López. Com que Abelardo havia esgotat els canvis, Cabrera va acabar posant-se de porter.

El Sadar va rebre els seus jugadors com en les grans cites, conscients que a la gespa hi havia mitja permanència en joc. Amb un públic local encès va arrencar l'Osasuna embalat, tot i que va ser De Tomás qui va avisar primer amb un xut llunyà que va rebutjar Rubén Martínez. Abans de finalitzar la primera part, el capità de l'Osasuna, Oier Sanjurjo, ho va intentar amb l'esquerra des de la frontal de l'àrea amb un fluix xut que va aturar sense majors problemes Diego López.

Els locals van sortir de nou a mossegar en una segona part que va començar amb una ocasió clara per als navarresos. Roberto Torres a pilota parada va col·locar una centrada mesurada al cap de Darko perquè el serbi rematés picat abans que el porter de l'Espanyol fes una gran intervenció. Al minut 51 de partit Víctor Sánchez va cometre penal per mans a centrada de Torres. El mateix jugador local va agafar la pilota per llançar la pena màxima a l'estil Panenka. El Sadar embogia.

Amb l'1-0, Diego López va salvar l'Espanyol fins a dues vegades. El de Lugo va aturar un mà a mà claríssim a Gallego, qui no va parar de lluitar durant tot el partit, per minuts després evitar un nou gol de Roberto Torres. Els catalans van buscar empatar el partit, sense mostrar gaires variants davant un Osasuna que va saber fer bo l'avantatge abans que Diego López fos expulsat per doble amonestació per una mà fora de l'àrea. La derrota deixa l'equip d'Abelardo Fernández a un punt més de la salvació (6) i amb un partit menys per jugar-se, cada vegada més a prop de l'abisme de Segona Divisió.