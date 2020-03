La Jornada de l'Esport Femení suma un nou èxit de participació

Rècord d'assistència. Unes 1.800 persones, la majoria dones, es van reunir en la vuitena edició de la Jornada de l'Esport Femení que es va celebrar a Girona coincidint amb el Dia Internacional de la Dona. L'organització va plantejar activitats perquè mares i filles poguéssin participar juntes perquè les mares pugin ser referents esportives.

nes 1.800 persones, rècord d'assistència, es van reunir ahir al matí per celebrar la vuitena edició de la Jornada de l'Esport Femení, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona. D'aquestes gairebé 2.000 persones la gran majoria van ser dones, de totes les edats, que van participar en les activitats que es van organizar als voltants de plaça Catalunya, la plaça Salvador Espriu, la plaça Calvet i Rubalcaba i al riu Onyar, on s'hi va practicar l'activitat de kayak. Unes activitats que aquest any han estat pensades perquè mares i filles poguéssin participar juntes, i es va fer programant activitats físiques de diferent intensitat. «El que busquem és que les mares siguin referents de les seves filles en l'àmbit esportiu», explicava Olga Praderas, coordinaora de la jornada.

Praderas també exposava que «el que busquem són sinergies i hi ha gent que porta participant des de la primera edició». Ahir, a partir de dos quarts de deu del matí va anar arribant gent que tenia la intenció de provar alguna disciplina esportiva i també va poder escoltar de primera mà l'experiència de diferents esportistes. Els assistents van practicar diverses modalitats, des de les més típiques i tradicionals com el futbol o el bàsquet, fins el rollerski -l'esquí sense neu-, passant per l'handbol, els escacs, el patinatge o la gimnàstica artística. A més, aquest any s'ha ampliat encara més l'oferta d'activitats amb la incorporació del bèlit i les bitlles catalanes. Praderas argumentava que «cada any tenim peticions noves per participar a la joranda i sempre estem buscant coses noves perquè el ventall sigui el més ampli possible».

Al migdia va tenir lloc l'acte centrar de la jornada, on hi van participar les diferents entitats esportives i col·laboradores que ahir es van reunir a Girona en motiu de la jornada de l'esport femení. També s'hi van sumar les institucions i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el diputat de la Diputació de Girona, Quim Ayats, tampoc van voler faltar a la cita. Tampoc se la va perdre la patinadora Dèlia Valentí, una de les ambaixadores de la Jornada de l'Esport Femení. Les altres tres ambaixadores, la tenista Aliona Bolsova, la jugadora de bàsquet Júlia Soler i la gimnasta Laura Bechdejú no van poder assistir per motius professionals.

La jornada de l'Esport Femení ja s'ha consolidat definitivament a Girona i edició rere edició va sumant més gent tot i que Praderas demana més implicació de les noies joves que «encara tenen reticència a animar-se a participar».