L'Olot ja té la permanència

L'Olot va sumar ahir tres punts molt disputats contra un Badalona molt competitiu. Un 2-0 molt celebrat perquè amb aquest resultat l'equip certifica de manera matemàtica la permanència a la Segona Divisió B. Malgrat el que diu el marcador, no va ser un partit gens fàcil perquè amb una pressió alta i agressiva sense precedents al Municipal, els visitants, equip dirigit per Manolo González, van complicar i molt la vida als de casa. El central Alan Baró va tenir més dificultats que mai per trobar línies de passada a l'hora de sortir amb la pilota controlada i ni Kilian ni tampoc Soler van tenir protagonisme als carrils en tot el primer temps pel notable marcatge dels carrilers rivals. D'un robatori d'Alvarado prop de la frontal de l'àrea de l'Olot al minut 21 va arribar la primera ocasió del partit dels escapulats. El colombià ho va intentar des de la mitja lluna, però Ballesté va reaccionar per enviar la pilota a córner.

Els homes de Raúl Garrido eren clars protagonistes amb pilota, però els de Manolo González treien petroli de cadascun dels contracops que podien llançar i de la pilota aturada. Un minut després del tret d'Alvarado, el Badalona va tenir una triple ocasió per fer el 0-1. Ni Max Marcet en primera instància, ni Alvarado en el refús, ni de nou Marcet en el tercer intent van poder batre el mur de Ballesté. Malgrat que el Badalona anava in crescendo, l'Olot va fer un cop sobre la taula just abans del descans amb el gol de Salinas. L'ex de l'Hèrcules va rematar al segon pal una pentinada d'Alan Baró, després d'un servei de córner d'Eloi per obrir la llauna.

A l'inici de la represa, el Badalona va sortir amb la mateixa intensitat, però dues grogues a Pelón en 10 minuts –primer per una entrada a Kilian, i llavors per fer un gol amb la mà–, deixava els escapulats amb 10 jugadors. Amb un jugador més i amb el marcador a favor, es preveia que els de Garrido es mostressin més dominants amb pilota, però els de Manolo González van seguir pressionant a dalt i dificultant el joc dels locals; fins al punt que seguien sent els badalonins els que generaven més perill. Dani del Moral, que va entrar al segon temps, va executar fins a tres trets en qüestió de pocs minuts, però cap va incomodar Ballesté.

Els de Garrido van mostrar una versió diferent a l'habitual i era al contraatac quan creaven més perill. Al minut 69, va arribar la segona ocasió clara del partit per als olotins. Xumetra es va quedar sol en un u contra u contra Morales, que no es va vèncer i va aturar el tímid tret del de l'Estartit. L'Olot va saber patir i competir «com un equip gran», tal com dicta el tòpic, i el gol de Moha Chabboura al minut 87 així ho confirmava. El davanter de l'Armentera va fer el 2-0 amb una excel·lent definició en un u contra u davant Morales per sentenciar el partit. A dos minuts del final, l'àrbitre va senyalar un penal per mans d'Alan Baró, però Chema Moreno va definir per sobre del travesser. El Badalona semblava predestinat que no li sortís res bé, mentre que l'Olot semblava estar tocat per la vareta. Els tres punts permeten als de Garrido confirmar la salvació al mes de març i pensar en reptes més ambiciosos. L'altra gran notícia del matx va ser la tornada de Barnils als terrenys de joc, que es va tornar a vestir de curt per jugar els últims instants de partit després de gairebé 9 mesos de lesió.