El partit de l'Uni Girona a Venècia del proper dijous continua a l'aire

Superada la Copa, el següent partit de l'Spar Citylift Girona hauria de ser dijous a Venècia en l'anada de quarts de l'Eurocup, però aquest partit és a l'aire després que a Itàlia s'estiguin plantejant la suspensió de tots els campionats esportius en un intent d'aturar l'extensió del coronavirus. El normal desenvolupament de la Sèrie A italiana, la lliga de Primera Divisió de futbol, està actualment en suspens, després que l'emergència per la malaltia, que ha provocat 233 morts i més de 5.000 contagiats a Itàlia, hagi encetat una dura polèmica entre la Federació italiana (FIGC), la Lliga i el ministre de l'esport, Vincenzo Spadafora. Després d'una setmana marcada per la vertical pujada de contagis, el Govern italià va aprovar dissabte un decret que prohibeix l'entrada i sortida de la Llombardia, la regió més afectada pel virus, i altres 14 províncies properes, i que, d'altra banda, concedeix el dret als esportistes professionals d'exercir la seva professió. Aquesta puntualització permetrà a l'Atalanta, club amb seu a Llombardia, viatjar avui a València per enfrontar-se a l'equip d'Albert Celades en la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, tot i que la decisió final sobre el seu efectiu accés tocarà a les autoritats espanyoles. L'Uni espera que avui la FIBA els confirmi quins plans té per al partit de Venècia, que es podria jugar en un altre escenari o quedar ajornat.

A Itàlia el ministre de l'Esport Spadafora va demanar a la Federació de Futbol italiana (FIGC) decretar la «interrupció immediata» de la Sèrie A, seguint la línia promoguda pel president de l'Associació de Futbolistes italiana (AIC), Damiano Tommasi. «Comparteixo les declaracions de Tommasi i em sumo a la seva petició. En aquest moment no té sentit, considerat que demanem als nostres ciutadans enormes sacrificis per evitar el contagi, posar en perill la salut dels jugadors, dels àrbitres, dels tècnics», va escriure Spadafora en un missatge al seu compte oficial de Facebook.

«Crec que és una obligació del president de la Federació, Gabriele Gravina, reflexionar, sense esperar que es registri el primer contagi entre futbolistes», va afegir. Unes declaracions oficials que es produeixen dies després que el mateix Spadafora demanés públicament que els partits de la Sèrie A d'aquesta jornada, entre els quals el clàssic Juventus-Inter, s'emetessin en directe i en obert. Una petició que va ser rebutjada perquè les lleis vigents a Itàlia referents als drets esportius ho impedeixen.

Ahir el ministre de l'Esport va carregar contra la Lliga de la Sèrie A i la televisió privada Sky Sport per, segons ell, negar-s'hi. Fins i tot abans que la situació es tornés tan dramàtica per al país, la Lliga de la Sèrie A i Sky es van negar a concedir a milers d'italians, obligats a estar a casa, la possibilitat de veure en obert els partits», va escriure. De moment, els partits d'aquest diumenge i dilluns es disputaran, però el futur proper del torneig està en suspens, segons coincideixen a destacar els mitjans italians, tant del futbol com de la resta de competicions professionals. L'Uni, de moment, només pot esperar esdeveniments. Avui hauria de quedar clar què passa amb el partit de Venècia, que a hores d'ara és molt complicat que es jugui com està previst. El duel de tornada, el dia 21 a Fontajau, ja s'ha decretat a porta tancada per evitar possibles contagis.