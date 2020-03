El Peralada més fiable de la temporada pressiona per atrapar el «play-off»

A sumar i a seguir. El Peralada és dels equips més fiables de Tercera Divisió i ahir ho va tornar a demostrar amb un triomf per la mínima al camp del Vilafranca (0-1). Un gol de l'ebrenc Víctor Bertomeu a la segona part va servir als d'Albert Carbó per aconseguir la cinquena victòria seguida davant d'un rival directe a la classificació i situar-se a 5 punts del play-off, que marca l'Europa amb 50.

A l'inici, va costar un xic agafar el ritme. El joc va concentrar-se al mig del camp i el primer xut a la porteria de Toni Casamayor no va arribar fins als deu minuts de partit. Va ser una centrada de falta de Bertomeu, que va atrapar sense problemes el porter. El Vilafranca va respondre amb un cacau de Gerard Boira des de la frontal llepant el pal. Tot i el contratemps que va suposar la lesió de Lucas Ribeiro, els locals van pressionar un Peralada molt ben col·locat. Aroca va intervenir amb aturades de mèrit, mentre gaudia de la possessió sense poder trencar línies a prop de l'àrea dels penedesencs. Xavi Ferrón va tenir l'ocasió per estrenar el marcador abans de la mitja part, però el seu xut va sortir per damunt del travesser.

Com va sent costum, els xampanyers van trobar el gol a la represa. Al minut 58, Bertomeu va veure porteria per segona jornada consecutiva després que l'àrbitre validés una rematada d'una acció a pilota aturada que va creuar la línia de gol per poc. Primer va superar el porter i un defensa va intervenir sota pals, però ja era massa tard. Amb l'avantatge al marcador, els de Carbó van defensar la victòria. Ritxi va tenir el segon amb un xut que llepant el pal.