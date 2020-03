Un punt per a un Banyoles que fa mèrits per endur-se molt més

La victòria es resisteix. El Banyoles continua sense trobar tot el premi que mereix i ahir no va tenir cap més remei que conformar-se amb un repartiment de punts davant de l'Horta (0-0). Els d'Adam Fontes ho van provar de totes les maneres al Feliu i Codina i al temps afegit Andreu Moreno va superar el porter Morgade, però l'àrbitre no va concedir el gol per fora de joc. L'empat és un resultat insuficient per a un Banyoles que lluita per esquivar el descens. De moment, el marca l'Igualada amb 25 punts i els banyolins només en tenen 3 més (28).

La intensitat va ser alta només començar el partit. El Banyoles va mostrar-se fort en defensa per evitar el perill del conjunt local, que dominava en possessió. Bartrina va refusar un xut de l'Horta des de la frontal i no va ser fins a la mitja hora que els de Fontes van dir alguna cosa. A partir d'aleshores, només van fer que perdonar. Àdrià Casanova va gaudir d'un parell d'ocasions, de la mateixa manera que Henry. A l'últim sospir, Andreu va marcar però l'assistent va assenyalar el fora de joc.