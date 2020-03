El repte és ara a la Lliga i a l'Eurocup

Havia posat l'Spar Citylift Girona moltes esperances en la Copa de la Reina d'aquesta temporada, però ahir a Salamanca no hi va haver opció. Quarta final seguida i quart títol per al Perfumerías Avenida, que trenca una ratxa de cinc derrotes seguides contra l'equip d'Èric Surís. S'ha perdut una batalla, però l'Uni encara espera donar molta guerra. Les gironines i l'Avenida es poden tornar a trobar en la pugna per la Lliga Femenina Endesa i qui sap si també a Europa, on els dos equips estan classificats per als quarts de final de l'Eurocup. L'Uni, pendent de què passa amb el seu partit contra el Venècia. Les de Salamanca amb un viatge programat per avui mateix cap a Rússia, on les espera el Dinamo de Kursk.

Campiones de l'última Lliga i de la Supercopa, l'Spar Citylift Girona es plantava a la Copa en el millor moment de la temporada. Superat el sotrac del mes de gener, que havia costat derrotes inesperadíssimes a la Lliga contra el Gipúscoa i l'Araski, el vestidor havia paït els canvis de jugadores (l'arribada de Xargay i Bishop, i la reaparició de Núria Martínez, més les sortides de Rosó Buch i Sykes) i coincidint amb l'aturada FIBA pel preolímpic, va ser capaç de fer un reset. L'Uni, fins ahir, enllaçava vuit triomfs consecutius: quatre a la Lliga (Campus Promete, Avenida, Gernika i Al-Qázeres), dues a l'Eurolliga (Schio i Montpeller) i dues més a la Copa (Cadí a quarts i València a semifinals). La novena hauria representat guanyar un títol que falta a les vitrines de Fontajau, però el Perfumerías Avenida ho va evitar.



Dos títols en joc

L'Uni afronta ara els últims dos mesos de temporada amb un parell de fronts oberts, ben interessants. D'una banda, hi ha la Lliga Femenina Endesa, on defensa el títol. A falta de quatre jornades per acabar la fase regular, l'Spar Citylift és segon, un triomf (18) per sota el Perfumerías Avenida (19), i un més que el Gernika (17), tercer. A les gironines els resten dos partits a fora (Mann Filter i Bembibre) i dos a Fontajau (Ciudad de la Laguna Tenerife i Cadí). La lliga regular s'acabarà el 5 d'abril. Després arrencaran els play-off. Hi haurà eliminatòries de quarts, semifinals i final, sempre al millor de tres partits. La primera ronda, on ara mateix l'Uni quedaria emparellat amb l'Ensino Lugo (2n contra 7è), es jugaria els dies 8, 11 i 15 d'abril (si calgués desempat). Les semifinals estan programades per als dies 18-19, 22-23 i 25-26 d'abril, i la final, el 29 d'abril i els dies 2 i 6 de maig.

L'altre front obert és Europa. L'Uni ha adquirit una vida nova gràcies a la sanció del Sopron i tot i quedar eliminat de l'Eurolliga, s'ha reenganxat a l'Eurocup, la segona competició continental. A quarts de final el seu rival és el Venècia. També competeix pel títol l'Avenida, que juga amb el Kursk i el València, emparellat amb el Castors Braine. No seria gens descabellat pensar en un duel contra un rival de la Lliga Endesa a semifinals o a la final, perquè tots tenen prou nivell per superar la següent fase. Els quarts s'han de jugar entre aquesta setmana i la que ve. Les semifinals serien el 26 de març i el 2 d'abril, i la final, també a doble partit, els dies 8 i 15 del mes que ve.