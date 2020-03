El Venècia - Uni d'aquest dijous es jugarà fora d'Itàlia

L'expedició de l'Spar Citylift Girona va tornar ahir a casa amb l'amargor per la clara derrota en la final de Copa contra el Perfumerías Avenida a Salamanca, però pensant ja en el proper repte que tenen al davant: els quarts de final de l'Eurocup contra el Reyer Venècia. Una eliminatòria que havia de començar dijous a Palasport Taliercio de la ciutat dels canals, però que ho farà fora d'Itàlia per les restriccions imposades per contenir l'expansió del coronavirus.



En les properes hores, la FIBA confirmarà l'escenari del partit perquè l'Uni pugui organitzar el seu desplaçament. El partit de tornada es jugarà el dia 19 a Fontajau, però sense públic.





Esperem que la FIBA demostri responsabilitat i decideixi en breu que NO es pot jugar a Venècia el proper partit d' EuroCup del Uni Girona.El seny passa per sobre de la competició. — ??Eva Palau Gil (@PalauEva) March 8, 2020