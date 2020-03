La 57a edició de la Pujada als Àngels del GEiEG es disputa aquest diumenge

La 57a edició de la clàssica Pujada als Àngels del GEiEG es disputa aquest proper diumenge 15 de març. És la primera cursa de muntanya de Girona i una de les més antigues de l'Estat. Seguint amb la tradició, el recorregut proposat serà de 9,1 quilòmetres, des de l'església de Sant Pere de Galligants, dins del Barri Vell de Girona, fins al santuari dels Àngels, i passant per la font del Bisbe, la casa de les Figues i la pujada «Matahomes». Hi ha un desnivell acumulat de 485 metres. El tret de sortida es farà a les 9 del matí.

A més la prova tornarà a ser accessible per a tothom, i gràcies a la secció d'esport adaptat, i amb el suport del Patronat de Turisme, Itinerarios Up Stones i l'Associació AVAN, es disposarà de diverses joëlettes per a persones amb la mobilitat reduïda. També, i en col·laboració amb l'Associació Multicapacitats, s'han fet esforços per adaptar la prova a les persones invidents. La cursa té un vessant solidari amb la Fundació Càritas Girona, ja que un euro de cada inscripció es destinarà a aquesta entitat.