Entrenador personal especialitzat en rendiment esportiu. Fa dos anys i mig que treballa al Centre d'Atenció Integral de la Salut i l'Esport CENIT de Girona. És entrenador nacional de triatló i especialista en llarga distància.

En cinc mesos de preparació es pot realitzar una marató?

És una mica just. Segons el temps del qual disposem tenim uns objectius o uns altres, però està clar que hi ha una línia vermella que no podem sobrepassar: en 3-4 mesos no podem preparar-la, hi hauria un risc greu de lesió o de salut.

Millor entrenar cada dia o descansar algun dia?

S'ha de descansar un dia obligatòriament. Quan fas esport durant uns quants dies seguits, el cos necessita descansar per assimilar l'entrenament que portes acumulat. Si no, en comptes d'aconseguir un rendiment esportiu, aconseguiràs no rendir o una lesió, que encara és pitjor.

Amb un dia de descans en fas prou?

Sí, sempre s'ha de descansar un dia i després s'han de fer setmanes de descàrrega. És a dir, si et prepares per a una marató pots fer un 3+1: tres setmanes de càrrega i una de descàrrega amb menys exercicis i de menys intensitat.

La tecnologia és una gran aliada per augmentar el rendiment?

Sí, és una gran aliada, però tampoc ens hem d'obsessionar. Ens hem de preocupar per les sensacions que tenim quan fem esport. Per molt que l'entrenador et digui a les pulsacions que has d'anar quan fas una sèrie corrents, potser aquell dia no ho aconseguiràs per l'estat anímic. Les pulsacions depenen molt de com hagis dormit o de l'estrès de la feina, per exemple.

Com ajuda la tecnologia?

Ens permet determinar en quin punt estem i, consegüentment, podem determinar com ho hem de fer per seguir augmentant el nostre rendiment esportiu. Per exemple, a la ponència parlarem sobre el pulsòmetre, el qual et mesura el pols, i el potenciòmetre. Aquest últim, per exemple, va aplicat a la bicicleta i calcula la potència amb la qual fas moure els pedals. D'altra banda, també hi ha aplicacions, com la TrainingPeaks, que amb la connexió de diferents dades et diu, per exemple, l'estat de fatiga actual i general i l'estat de forma. Això et permet planificar els exercicis al llarg de la setmana.

Quins altres factors, a banda de l'exercici físic, són claus per augmentar el rendiment esportiu?

El descans és una de les premisses més importants, cosa que molts esportistes no compleixen perquè costa descansar quan t'agrada fer esport. També són importants la nutrició i un bon control de fisioteràpia i osteopatia.

Enganyem el cos amb els complements nutricionals?

No, ni molts menys. La mateixa paraula ho diu, és un suplement. Quan fem un esport de llarga distància i entrenem moltes hores, el cos s'oxida. Hi ha molts aliments que tenen antioxidants, però, si fas un esport de llarga distància, oxides molt i únicament amb l'aliment no ets capaç d'ingerir tots els antioxidants que necessites. Per tant, necessites un suplement esportiu.

Fer esport està de moda i en alguns casos acaba sent una obsessió. Com es frena?

Un dels aspectes que ho pot frenar és comptar amb un entrenador perquè et programi els exercicis que necessites fer per arribar a l'objectiu marcat. M'he trobat alguns casos en què has de frenar l'esportista perquè veus que fa molt més.

Emi Molina

«Bike Fitter» oficial Retül Girona a Centre Cenit. Fa set anys que analitza la posició dels esportistes sobre la bicicleta per millorar el seu rendiment. Treballa amb esportistes com Jan Frodeno i amb ciclistes UCI World Tour residents a Girona.

En què consisteix fer un «bikefit»?

Consisteix a humanitzar la bicicleta, adaptant-la a les característiques i necessitats del ciclista. Comencem amb una entrevista en la qual es marca un context de treball segons els objectius, molèsties, lesions i experiència. Després fem una exploració física per valorar la flexibilitat, dismetries, força i patrons de moviment relacionats amb el pedaleig. Per últim, el client puja a la seva bicicleta i se li col·loquen uns sensors 3D que ens aporten uns valors essencials per poder fer els canvis necessaris a la bicicleta, i així poder garantir un rendiment íntimament vinculat a la comoditat, l'ergonomia i la prevenció de lesions.

Per què és necessària aquesta tasca?

Per pedalar amb comoditat i oferir la millor versió de cara al rendiment. A més, es tracta d'un aspecte dinàmic que pot variar amb els anys, amb l'experiència o amb el canvi de material. La tecnologia Retül arriba on no arriba l'ull. És una eina més de treball per als esportistes.