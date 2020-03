L'Uni Girona coneixerà avui on ha de jugar contra el Venècia

L'Spar Citylift Girona espera conèixer avui on s'ha de jugar dijous el partit d'anada dels quarts de final de l'Eurocup contra el Venècia. Ahir, tot i estar en permanent contacte amb la FIBA, l'Uni continuava sense tenir clar on s'haurà de desplaçar per jugar un duel que ahir a la nit continuava programada per a demà passat, dijous, a dos quarts de vuit del vespre al Palasport Taliercio de Venècia, tot i que és inviable que es mantingui allà. A Itàlia totes les competicions esportives queden aturades fins al proper 3 d'abril, i a més, unes hores més tard el Govern va decreatar l'aïllament total del país per intentar frenar el desplegament del coronavirus. La FIBA va confirmar a l'Uni que el partit no es jugarà a Itàlia, però tampoc va anunciar quina alternativa donava. El Venècia, com a equip professional, podria arribar a sortir del país per competir a l'Eurocup amb un permís especial, com ha fet l'Atalanta, que avui disputarà a València, a porta tancada, la tornada de la Lliga de Campions de futbol

Al llarg del dia, fonts de la FIBA havien explicat a l'Uni que segurament el partit es «jugaria fora d'Itàlia», però la confirmació oficial del nou escenari no va acabar arribant. I, mentrestant, a Fontajau es van passar el dia pendents d'un mail de la federació internacional per poder organitzar el desplaçament i comprar vols d'avió per a demà, dimecres, i per a la tornada de divendres pensant que diumenge al migdia l'equip té partit de Lliga a Saragossa. La situació es va complicar més a la nit amb la declaració d'aïllament de tot Itàlia per combatre el coronavirus, que ja deixat 463 morts i 7.985 infectats al país.

El divendres 21 de febrer a la pista del modest Battipaglia, cuer de la lliga italiana. Aquest és, de moment, l'últim partit que ha jugat el Reyer Venècia que arribarà a l'inici dels quarts de final contra l'Uni després de més de vint dies sense competir. La suspensió del partit contra el Riga d'Eurolliga i els posteriors ajornaments de les diferents jornades de la lliga han mantingut aturat el rival de l'Uni, mentre que, en canvi, l'equip gironí arribarà a l'eliminatòria després del tres partits en tres dies a la Copa. Aquell dia, a Battipaglia, la pivot lituana Gyntare Petronyte va tornar a ser la peça més destacada del Venècia amb 12 punts, 9 rebots, 7 faltes rebudes i un impecable 10 en 10 tirs lliures (30 de valoració). El rival de l'Uni va guanyar 54-72.