El millor equip de la segona volta es guanya el dret a somiar

En les cinc temporades anteriors que l'Olot ha militat a la Segona B, les úniques que hi ha jugat al llarg de la seva història, mai ha superat la marca dels 48 punts. Un bon sostre, tenint en compte la igualtat que hi ha a la categoria. De moment tampoc ha sigut capaç de batre aquesta xifra aquest any, però molt s'haurien de torçar les coses perquè això no acabi passant. Ja en duu 44 i encara falten un grapat de jornades perquè s'acabi la Lliga. Tantes com una desena. L'equip ha fet els deures més aviat que mai. La permanència és a la butxaca i, en comptes de baixar els braços, el vestidor encara en vol més. Als jugadors els motiva l'actual inèrcia positiva. Una ratxa que ha dut l'Olot a convertir-se en el millor equip de la segona volta del seu grup. Al mateix temps, té el segon millor registre durant aquest període de tota la divisió de bronze. Ningú vol que la cosa s'aturi aquí, per la qual cosa l'Olot afrontarà les properes setmanes de la competició amb un objectiu ben clar: intentar eixugar els cinc punts que el separen de la promoció d'ascens i acabar la lliga regular entre els quatre primers classificats. I per què no?

Un cop superat el Badalona, aquest últim diumenge (2-0), les declaracions dels protagonistes que anava recollint Ràdio Olot anaven totes cap a la mateixa direcció. «Volíem la permanència i ja l'hem aconseguit. Ara, més que pressió, el que tenim és il·lusió», va etzibar el lateral José Antonio Soler. «Si ens trobem amb un play-off, lluitarem com el que més», afegia Arnau Comas. «Arribarem fins on la competició ens porti. Ara el nostre objectiu prioritari ha de ser passar al sisè classificat», s'hi sumava el tècnic, Raúl Garrido. «És inevitable mirar la classificació, però l'hem de mirar molt per sobre. Estem aprenent a fer equilibris entre la il·lusió i l'eufòria, i el dia a dia», deia Héctor Simón per posar-hi un punt de calma.

Per més que el de Llançà vulgui prémer el pedal del fre, la realitat és la que és. L'Olot es troba en un gran moment de forma. Del grup tercer de Segona B, és qui ostenta uns millors registres a la segona volta. No coneix la derrota en les últimes nou jornades. Ha sumat 19 punts dels darrers 27, amb cinc victòries i quatre empats. També és el que més gols ha marcat: 19. I el segon del grup que menys n'encaixa: 7. Números similars presenta el Cornellà, l'actual quart classificat i ara l'equip que marca la frontera amb la promoció. Els barcelonins tampoc han perdut en aquest lapse de temps, però tenen una menor diferència de gols: +6. Guanyen encara més importància aquests números si es comparen amb els de la resta dels grups de la categoria. De tota la Segona Divisió B, només hi ha un conjunt que ha signat, fins ara, una millor segona volta. És l'UD Logronyès, amb 21 punts de 29 i també cap derrota. L'Eivissa-Ibiza suma els mateixos 19 punts dels olotins, però sí que han perdut partits (dos) i la seva diferència entre els gols a favor i en contra és menor. La propera oportunitat per seguir creixent, aquest diumenge al camp del Nàstic.