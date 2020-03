Nou partits per atrapar el Múrcia i pujar a la LEB Or

El Bàsquet Girona ha obert la fase d'ascens a LEB Or amb nota, acumulant tres victòries seguides que li han permès col·locar-se segon, amb un balanç de 9/4, el mateix que firmen Tizona i Prat. Però a pesar d'aquestes bones sensacions, la possibilitat de pujar directament, atrapant el líder de la classificació, cada jornada es complica més. El Múrcia també ha sumat tres triomfs en tres partits en aquesta fase i domina la lligueta amb uns registres d'11/2. Fer el salt de categoria sense haver de passar pels play-off passa perquè l'equip de Fontajau retalli la diferència amb el Múrcia, que és de tres triomfs i no dos en tenir-hi perdut l' average. El problema és que només falten nou jornades.

El Girona va entrar a la lligueta amb un balanç de 6/4 aconseguit en la lliga regular amb les victòries contra Barça B (2), Menorca (2), Gran Canària i Prat, els altres equips que van acabar entre els sis primers i opten a fer el salt a LEB Or. En l'inici de la nova fase l'equip d'Àlex Formento s'ha desfet de l'Estela, el Juaristi i el Ponferrada. Dissabte arriba l'Algesires a Fontajau i després només quedarà visitar l'Innova Chef de Zamora i rebre el Tizona, un dels rivals amb qui probablement els gironins pugnaran per ser segons si finalment atrapar el Múrcia és impossible. Amb aquest calendari es tancarà la primera volta de la fase d'ascens, i ja només quedaran sis jornades més per tancar la lligueta (última jornada, el primer cap de setmana de maig).

Si la pugna per pujar directe es presenta complicada, més assequible sembla per als gironins accedir als play-off en una bona posició. Aquesta via atorga dos ascensos més a LEB Or, però cal superar dues eliminatòries, que es resolen per diferència de punts, i no per partits guanyats. Quedar segon a la fase d'ascens podria permetre al Girona jugar la primera eliminatòria contra el campió del grup d'equips que lluiten per no baixar (ara és el Pardinyes), un rival al qual van superar en els dos partits de lliga regular. Un dels rivals que podria ser realment perillós és el Barça B, que va entrar a la fase últim amb 2/8 i ja és setè, dins dels play-off, amb 5/8, havent guanyat els seus tres partits.



Girona-Algesires, a les 18.00

El proper partit del Bàsquet Girona és aquest dissabte, 14 de març, a Fontajau contra l'Algesires. El duel no es jugarà a les 19 h, com és habitual, i s'avança a les 18 h a petició del rival. Els gironins buscaran la quarta victòria seguida en la fase d'ascens i esperaran una possible ensopegada del Múrcia contra el Ponferrada. També hi ha un Prat-Tizona, que enfronta els dos equips empatats amb el Girona a nou triomfs.