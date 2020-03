Primers nervis de la temporada en un Fuenlabrada que es desinfla

El Fuenlabrada no guanya a la Lliga des de principis de desembre i ha encadenat 5 empats i 8 derrotes. La darrera desfeta al camp de l'Osca (2-0) ha fet que el conjunt madrileny, debutant i revelació durant moltes jornades de la categoria, hagi vist com el descens se li acostava a només 4 punts. Per tot plegat, comencen a circular informacions que qüestionen la continuïtat de Baldomero Hermoso, Mere, al capdavant de la banqueta madrilenya. Si Mere fos destituït, un dels més ben posicionats per rellevar-lo seria José Ramón Sandoval.