El club posa un bus per a l'afició per viatjar a Tarragona

Aquest diumenge, a partir de les cinc de la tarda, l'Olot juga al Nou Estadi de Tarragona a l'espera d'allargar la seva bona ratxa de resultats. El club, amb la intenció que l'equip rebi el caliu dels seus aficionats, ha decidit posar a disposició dels seguidors olotins un autobús per viatjar fins al camp del Nàstic. El desplaçament, d'anada i tornada el mateix dia, tindrà un preu de 17 euros. Aquesta quantitat no només inclou el viatge amb l'autobús, sinó també l'entrada per veure el partit.