Tots els gols de la 27ª jornada de La Lliga Santander

Betis - Real Madrid (2-1)

El Reial Madrid, després de guanyar diumenge passat al Barça i treure-li la primera posició, no va saber consolidar-lo al Benito Villamarín davant el Betis, que es va mostrar superior i que es va rehabilitar davant la seva afició després d'una llarga ratxa de mals resultats. Sidnei va obrir el marcador prop del descans, Benzema va igualar a l'última jugada abans de la mitja part de penal, i Tello va culminar un contracop per donar els tres punts als de Rubi.

Vila-real - Leganés (1-2)

El Leganés va aconseguir tres punts vitals en la seva lluita per la permanència a La Ceràmica davant el Vila-real en un partit en el qual de poc els va servir als locals avançar-se al marcador per mitjà de Gerard Moreno, ja que els visitants van ser capaços, gràcies al seu joc, d'emportar-se els tres punts amb un doblet d'Óscar Rodríguez.

Llevant - Granada (1-1)

La reacció del Granada després del descans davant el Llevant va propiciar un empat a un en un partit anivellat que l'equip local va dirigir a la primera part i als minuts finals, i el visitant en bona part de la segona part. Roger Martí va obrir el marcador pels locals i Darwin Machís va igualar pel semifinalista de la Copa del Rey.

Valladolid - Athletic (1-4)

Un Athletic Club molt efectiu, que va marcar dos gols abans del descans en una de les poques ocasions de les quals va disposar, per mediació d'Unai López i Raúl García, i que va rematar poc abans del final, per mediació d'Iñaki Williams i Córdoba, que aprofitant els errors de la defensa local van frustrar el bon treball del Valladolid, que va controlar la pilota però no va saber concretar, i al qual el gol de Sandro li va ser insuficient.

Osasuna - Espanyol (1-0)

El Club Atlético Osasuna va vèncer per la mínima a l'Espanyol en un partit en el qual el gol de penal materialitzat per Roberto Torres va servir perquè els navarresos s'acostin de forma clara a la salvació amb 34 punts a costa d'un Espanyol que va mostrar, de nou, una mala imatge a El Sadar.

Getafe - Celta (0-0)

El Getafe i el Celta van empatar al Coliseum Alfonso Pérez i s'encallen en el seu objectiu d'acabar la jornada a la tercera plaça i de treure distància a les places de descens, respectivament. Una parada de Rubén Blanco a la primera part va salvar els gallecs, que van acabar amb un jugador més per l'expulsió d'Arambarri a la segona meitat.

Barcelona - Reial Societat (1-0)

Un penal transformat per Leo Messi al minut 81, després de la intervenció del VAR en una rigorosa mà de Le Normand, va salvar al Barça, que va recuperar el lideratge al derrotar la Reial Societat, després d'un exercici poc convincent dels de Quie Setién, que van tornar a firmar una tèbia actuació.

Atlético de Madrid - Sevilla (2-2)

Un vibrant empat va sostenir al Sevilla dos punts per sobre de l'Atlético, igualats en gols, penals i en revisions del VAR en un estressant i canviant duel directe al Wanda Metropolitano, que manté en plena ebullició una pugna per la Champions, ara com ara impredictible. De Jong va avançar als andalusos, Morata va empatar de penal, Joao Félix va donar la volta al marcador i Ocampos va tornar a igualar des dels onze metres.

Eibar - Mallorca (1-2)

Set mesos ha necessitat el Mallorca per sumar la seva primera victòria a domicili. Els gols de Dani Rodríguez a la primera part i de Kubo a la segona, posen a l'equip balear a la lluita per la permanència. El gol local de Bigas amb el temps complet va ser una anècdota. L'equip de Moreno iguala a punts amb el Celta en la batalla per la salvació.

Alabès - València (1-1)

La força del Deportivo Alabès va equilibrar un golàs de falta de Dani Parejo i l'equip basc i el València van empatar el divendres en un partit amb moltes alternatives en el qual els locals van jugar amb un futbol directe i la seva potència a pilota parada davant el control del seu adversari al centre del camp.