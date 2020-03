La FIBA «suspèn» el Venècia-Uni de dijous

L'anada dels quarts de final de l'Eurocup entre el Reyer Venècia i l'Spar Citylyft no es jugarà dijous a la ciutat italiana, ni en cap altre escenari alternatiu. La FIBA va anunciar ahir que el partit queda suspès per «les restriccions de les autoritats locals» en referència a la limitació de desplaçaments a Itàlia pel coronavirus i, al mateix temps, va assegurar que la decisió sobre el partit «es prendrà més endavant». Una postura de la federació internacional que, tant des de Girona com de Venècia, s'interpreta com un poseu-vos d'acord entre els clubs per trobar data i escenari alternatius. Amb la competició en marxa, anit es va jugar el Carolo-Landes, la solució no pot demorar-se més enllà de la setmana vinent perquè per al dijous 19 de març està programada la tornada a Fontajau (a porta tancada).

Un possible punt de trobada entre Reyer Venècia i Spar Citylift seria que els dos partits de l'eliminatòria es juguessin la setmana vinent a Girona. Per exemple un dimarts i l'altre dijous. O que l'eliminatòria es decidís a un sol partit el dijous en la data prevista per al duel de tornada. Aquí, ara mateix, el principal problema serien les limitacions en els desplaçaments decretats a Itàlia. El Venècia hauria de demanar autorització per sortir de país per venir a Girona en un viatge que, en cap cas, podria ser amb avió. La solució, en els propers dies.

Més complicada que la de l'Uni és la situació del Perfumerías Avenida que va decidir no viatjar a Rússia, on demà s'havia enfrontar al Dinamo de Kursk, i va veure com ahir la FIBA enviava el seu cas al jutge únic en un moviment idèntic al que va acabar suposant les sancions i les eliminacions del Sopron i del Riga en l'Eurolliga aquesta mateixa temporada.

De moment, però, el que queda clar ésque la FIBA no vol aturar l'Eurocup. Ahir al vespre, Carolo i Landes varen jugar el partit d'anada dels seus quarts de final a Charleville-Mézères, amb una restricció d'un màxim de 1.000 espectadors, i aquest mateix divendres disputaran la tornada a la pista del Landes, Mont de Marsan, amb la mateixa limitació de públic. Demà, el València jugarà a la pista del Castors Braine on també s'aplicarà la mateixa limitació d'un miler d'espectadors (la tornada serà dijous 19 a la Fonteta, a porta tancada). El guanyador de l'eliminatòria entre el València i el Castors Braine s'enfrontarà en semifinals al vencedor del duel entre l'Uni i el Venècia, mentre que, per l'altra part del quadre, el guanyador del duel francès entre el Carolo i el Landes s'enfrontarà a Dinamo de Kursk o Perfumerías Avenida. Ara mateix, sembla que tenen més números les russes si la FIBA aplica a l'equip de Salamanca el mateix criteri que va fer servir amb Riga i Sopron.