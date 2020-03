El futbol s'aturarà de Segona B cap a baix durant els dos propers caps de setmana

La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha confirmat que la seva Comissió Delegada ha aprovat avui la proposta de suspendre durant dues setmanes tots els partits de futbol i futbol sala no professionals d'àmbit estatal, després de les mesures dictades pel Govern central per prevenir l'extensió del coronavirus. I, poc després, imitant la mesura presa a Madrid, la Federació Catalana de Futbol (FCF) ha decidit suspendre tots els partits de les competicions de futbol i futbol sala d'àmbit territorial durant dues setmanes com a mesura de prevenció del coronavirus SARS-CoV-2. Això, inclou els partits de futbol base.

"La FCF creu que ha de prevaler la salut i el benestar dels afiliats, sent el més aconsellable aplicar la mesura més restrictiva possible per raons de salut publica", assegura el comunicat de la catalana.

Una estona abans, en el seu comunicat la Federació Espanyola havia explicat que "aquestes decisions estaran subjectes als canvis que se'ns aconsellin en cada moment des de les autoritats sanitàries i esportives" i ha afegit que mantindrà les propostes sobre el possible canvi de dates per a les finals de la Copa del Rei i de la Copa de la Reina, així com els partits de la selecció absoluta.

La RFEF també "convidarà la LNFP a que pugui sumar-se a la Comissió de Seguiment per avaluar de manera conjunta i coordinada, tal com preveu la legislació vigent, els canvis que sigui necessari realitzar a les competicions professionals", igual que amb la Comissió Nacional de futbol sala, el sindicat AFE i les associacions de jugadors i jugadores de futbol sala "perquè puguin sumar-se al grup de treball i seguiment". "Es formularà també a la Comissió Delegada o a l'òrgan competent qualsevol decisió a futur contemplant que en aquesta comissió estarem preparats per donar resposta al futbol espanyol davant de qualsevol escenari", ha afegit.