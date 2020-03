L'esport tanca les portes

Esport sense aficionats. Les mesures instaurades en el món de l'esport per evitar la propagació del coronavirus passen perquè des d'ahir, amb l'Eibar-Reial Societat de la Primera Divisió de futbol, tots els partits i competicions de tots els esports professionals o de categories amateurs passin a jugar-se a porta tancada. De moment, la mesura s'allargarà les dues properes setmanes, però la seva extensió en els temps estarà lligada amb l'evolució del virus a l'Estat. «Estem davant un desafiament global que requerirà d'una coordinació a escala mundial. Tots tenim una responsabilitat individual adoptant les mesures que recomanen les institucions sanitàries», va dir ahir la portaveu del Govern espanyol, María Jesús Montero, en el moment d'anunciar unes mesures que, entrant al detall de l'esport gironí, afectarien per exemple els dos propers partits del Girona (diumenge a Las Palmas i el següent cap de setmana contra el Racing de Santander a Montilivi).

En el món del futbol també es jugarien a porta tancada els partits de Segona B (Olot i Llagostera) i Tercera Divisió (Peralada, Figueres i Banyoles), mentre que, de Primera Catalana en avall i, sobretot, en el futbol base, la idea de la Federació Catalana podria passar per ajornar les properes jornades. Pel que fa al bàsquet, l'Spar Citylift Girona jugarà sense públic diumenge a Saragossa, a la pista del Mann Filter (12.15), i el diumenge de la setmana vinent a Fontajau contra el Ciudad de la Laguna (22 de març, a les 18.00). A LEB Plata, el Girona-Algesires d'aquest dissabte a Fontajau també es jugarà sense públic al pavelló gironí, igual que l'ACB. Saltant a l'handbol, no hi haurà aficionats en les properes jornades a Divisió de Plata ni, per tant, al Bordils-Alarcos de dissabte ni al Sarrià-Cisne de l'altra setmana. En patinatge artístic, CPA Olot i CPA Girona no podran continuar amb el seu clàssic duel de cada campionat de grups de xou en l'estatal que s'havia de disputar aquest cap de setmana a Lleida; i en hoquei es posposa la Copa del Rei de la Corunya, on el Girona havia de jugar en quarts de final contra el Barça.



girona fc



Amb resignació i a l'expectativa va encaixar el Girona la mesura decretada per la Lliga, que, seguint indicacions del Govern espanyol, ha decidit que les dues properes jornades es disputin a porta tancada. En el cas del Girona, els partits afectats són el de diumenge al camp del Las Palmas i el de la setmana vinent (diumenge 22) a Montilivi contra el Racing. «Estem en permanent contacte amb els experts i considerem que cal acceptar i seguir les seves instruccions. El més important no és si hi ha futbol o no, sinó la salut de les persones. Esperem que no vagi més enllà», deia ahir el president del Girona, Delfí Geli, durant l'acte de presentació de Joaquín Zeballos. Geli va subratllar que «el que ens pertoca és seguir els consells i restar a l'espera de veure què passa els propers dies». «Actuarem respectant la valoració i reconamancions que ens donen des del Consell Superior d'Esports (CSD) i LaLliga», deia.

Pel que fa a possibles compensacions als abonats que no podran anar a Montilivi a veure el Girona-Racing, el club encara no té clar com resoldre-ho. «La notícia ha sortit fa ben poc. Estem valorant la situació. Cal esperar a veure si serà només aquest partit o n'hi poden haver més. Quan tinguem més notícies, n'informarem», deia. En aquest sentit, Geli demanava comprensió. «Ens sap greu pels nostres aficionats. Ho lamentem, però entenem que ells, com nosaltres, volen el millor per tothom. Esperem que torni aviat la normalitat, amb partits a porta oberta». Els partits a porta tancada també ho seran per la premsa. Només es podran seguir per l'operador televisiu amb drets, en aquest cas, Movistar o Gol.

Paral·lelament diversos clubs com el Celta, el Saragossa i l'Oviedo, i també el Las Palmas, rival del Girona diumenge, reclamaven la suspensió dels partits i es mostraven en desacord amb la decisió de la Lliga de jugar a porta tancada. En la mateixa línia es mostrava l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) que també demanava l'ajornament de «totes les competicions» mentre duri aquesta situació. LaLliga va respondre les peticions al vespre en què recordava que «el Ministeri de Sanitat i el CSD, han considerat com a mesura preventiva suficient jugar a porta tancada i LaLliga actua en competència. Si el Govern ho digués, se suspendria la Lliga».



Segona divisió B



Els dos equips gironins de Segona B, Olot i Llagostera, tampoc tindran públic en els seus dos propers partits. Els garrotxins visiten aquest cap de setmana el Nàstic de Tarragona i reben després l'Ejea al Municipal. En el cas del Llagostera, els partits afectats seran contra l'Andorra al Municipal aquest dissabte i la setmana entrant al camp de l'Ebro. En aquest sentit, Llagostera i Olot tenen parers diferents sobre la decisió de la Federació de jugar a porta tancada. Mentre Oriol Alsina és partidari que se suspengui la competició en comptes de jugar sense públic, el president olotí, Joan Agustí s'alinea amb la decisió de la Federació. «Ajornar partits és molt complicat perquè hi ha uns contracte laborals signats i un seguit de normatives que continuaran vigents. Ens estimem més que es jugui a porta tancada que no pas ajornar els partits, perquè ens podríem trobar que la competició s'allargués quinze dies més i els nostres contractes s'acaben el 30 de juny», deia ahir Agustí a Ràdio Olot.



Futbol territorial



Com a Segona B, els partits de Tercera també es jugaran a porta tancada. Així, no hi haurà públic ni en el San Cristóbal-Peralada, ni en el Banyoles-Castelldefels ni en el Figueres-Vilafranca d'aquest cap de setmana, ni tampoc en el Cerdanyola-Figueres i Peralada-Manresa de la següent (el Banyoles descansa perquè té partit contra el Reus, expulsat de la competició). Els partits de Divisió d'Honor i Lliga Nacional juvenil i la Tercera Divisió Nacional de futbol sala també seran a porta tancada. Pel que fa a les categories territorials, és a dir, a partir de Primera Catalana per avall, la Federació Catalana està pendent de rebre més indicacions per part de les autoritats competents. No es descarta que se suspenguin les properes jornades.



La Final de Copa



La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va anunciar que sotmetrà a valoració dels clubs finalistes de la Copa del Rei i de la Reina un possible canvi en les dates de les finals «si no poguessin disputar-se a porta oberta en la jornada inicialment prevista a causa de les restriccions pel coronavirus». La final de la Copa del Rei enfrontarà la Reial Societat i l'Athletic el proper 18 d'abril a La Cartuja de Sevilla, mentre que la final de la Copa de la Reina es disputarà el 31 de maig a La Rosaleda de Màlaga amb els equips encara per definir, ja que no s'han disputat les semifinals Barcelona-Sevilla i Logronyo-Athletic. A més, la RFEF informarà divendres sobre quina decisió pren respecte el partit amistós de la selecció masculina absoluta, que el pròxim 26 de març rebrà a Alemanya al Wanda.



El barça-nàpols



El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va dir ahir que la decisió de jugar el partit de tornada dels vuitens de la Lliga de Campions contra el Nàpols (18 de març) a porta tancada suposarà a l'entitat «una pèrdua econòmica de 6 milions d'euros». Bartomeu, tot i això, considera lògic que així sigui. «Lamentem molt que això afecti els nostres socis i aficionats i al món del futbol en general, però el que preval és la salut. Amb aquest virus, estem vivint una situació excepcional i hem de ser coresponsables per solucionar-la», va assegurar.



La copa d'hoquei



La junta directiva del Liceo i la Federació Espanyola de Patinatge han decidit ajornar les Copes del Rei i de la Reina d'hoquei sobre patins, competicions que s'havien de disputar a La Corunya del 19 al 22 de març. Descartada la possibilitat de disputar el torneig a porta tancada, ara estan a l'espera de concretar una data nova el mes de maig o de juny. El Garatge Plana Girona estava classificat pel torneig masculí, amb un partit de quarts contra el Barça per començar.



Patinatge grups de xou



La Federació Espanyola de patinatge també va ajornar el Campionat d'Espanya de Grups de Xou previst per aquest cap de setmana a Lleida. També canviarà el campionat Juvenil i de Quartets, programat a Alcoi entre el 27 i el 28 de març. Nuri Soler, entrenadora del CPA Girona, deia que «estem en estat de xoc perquè hem de restructurar tota la programació i estem a l'espera de noves dates. És un tema de salut, i això és la prioritat, però ens ha agafat per sorpresa».



Handbol



La Federació Espanyola ja va comunicar als clubs de Divisió d'Honor Plata que els partits de les dues properes jornades es jugaran a porta tancada. El Bordils rep dissabte el Ciudad Real i el Sarrià visita el Palma del Río. El vicepresident del Sarrià, Jordi Paretas, indicava que «no ens agrada haver de jugar a porta tancada, però davant de situacions de risc i excepcionals, s'han de prendre mesures que no satisfan». El Sarrià jugarà el duel contra el Cisne, del dia 21, sense públic.



Motos



La categoria de MotoGP haurà de seguir esperant per engegar el Mundial de 2020, que sí que va començar a Qatar per Moto2 i Moto3 el cap de setmana passat, a causa de l'ajornament del Gran Premi de les Amériquas, tercera prova del calendari que s'havia de disputar a principis d'abril i que ara se celebrarà al novembre a causa de l'coronavirus. Aquest canvi fa que el GP de la Comunitat Valenciana de Xest passi al 22 de novembre, una setmana més tard del previst.