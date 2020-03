«Sant Ponç reobrirà dilluns la piscina de 50 metres i ja funcionarà al 100%»

En quin tant per cent estan funcionant les instal·lacions del GEiEG?

Ara, a part de la piscina de 50 metres que obrirem dilluns, tot funciona. A Sant Ponç, que va ser la instal·lació més afectada pel temporal Gloria, la zona d'aigües, el jacuzzi, la sauna, les dutxes terapèutiques, ja van reobrir dilluns passat, i la setmana anterior havia entrat en funcionament la piscina de 25. El primer que va recuperar l'activitat va ser la zona exterior, amb les pistes de pàdel i tennis. Dilluns que ve, amb la reobertura de la piscina de 50 metres, la instal·lació tornarà a funcionar al 100%.

Tot i que Sant Ponç estarà operatiu del tot, quedaran reformes per fer?

Sí, encara hi haurà feina pendent. Sant Ponç estarà a ple rendiment perquè tots els socis puguin gaudir de l'activitat que feien, però de mica en mica s'haurà d'anar canviant la maquinària que estava feta malbé i ara funciona a mig gas. Caldrà fer vestidors nous, també. Ara el que hem intentat amb la major celeritat possible ha sigut que el soci pugui tornar a fer la seva activitat normal canviant-se a les instal·lacions. Encara estem en període de peritació, no s'ha valorat definitivament la incidència i, per tant, tampoc hem cobrat res, de moment.

Quanta gent passa per Sant Ponç en una setmana?

Hem comptat que tenim en aquesta instal·lació unes 7.000 entrades. Hi ha un gran volum de moviment a Sant Ponç. Pensi que hi ha el soci de bany, el que fa activiat de servei com el fitnes, el que fa activitat social, el que participa a les seccions, més els externs que venen a fer, per exemple, un curset, com les escoles. Hi ha moltes tipologies i podem arribar a moure 200 grups.

Va xifrar en dos milions les pèrdues pel temporal. Han pogut precisar més la xifra?

Bàsicament les afectacions materials estan en aquesta quantitat, entre 1,9 milions i 2. Aquí hi faltaria afegir el que hem deixat d'ingressar per no poder donar els serveis de grups, tot i que n'hi ha hagut que han volgut pagar malgrat no haver rebut el servei. Hi ha gent que s'ha donat de baixa però hem tingut sorpreses en positiu quan hem vist que també ha existit qui ha volgut ser solidari amb el grup i col·laborar.

Quanta gent ha treballat en la reparació de la instal·lació?

Entre 50 i 60 persones, segur. I de moment només hem fet una reparació de mínims per poder reprendre el servei de Sant Ponç el més aviat possible. Això inclou personal de neteja, serveis externs pels temes elèctrics, que eren els més afectats... i properament haurem de fer treballs de fusteria o a les calderes que fan funcionar les piscines. Han treballat els set dies de la setmana i, a vegades, enganxant-se els uns amb els altres i portant una activitat frenètica. Primer calia netejar per veure què havia passat, després reparar i tot segiut fer una neteja més profunda perquè el soci pogués reprendre l'activitat a Sant Ponç.

Recorda què va pensar l'endemà de la inundació, quan va entrar a Sant Ponç?

No li puc repetir la paraula. Quan veies els efectes de l'aiguat, tot ple d'aigua, arribant a nivells d'1,5 o 2 metres, amb tota la zona inferior de vestidors que haviem renovat el 2012 feta malbé, i la maquinària inservible, el cop va ser molt fort. No m'imaginava que tot estés en marxa tant aviat. Ens vam posar a treballar des del minut 0 per donar una ràpida resposta als socis. Els dos primers dies, quan encara era complicat fer-se una idea dels danys, era difícil imaginar-se una data per tenir-ho tot novament en funcionament.

És el cop més dur del GEiEG en tota la seva història?

El GEiEG n'ha rebut diversos, de cops durs, com quan als anys 60 va patir una davallada de socis brutal, o més recentment l'incendi de la piscina a Sant Ponç. És un dels cops més forts, segur, i el que sí que és veritat és que és el que ha agafat l'entitat amb més gent treballant-hi, amb més socis i ofertant més serveis que mai.

Quina resposta hi ha hagut de la societat a la campanya de captació de fons?

La campanya segueix oberta. Es va plantejar de la millor manera possible, amb el suport dels mitjans de comunicació. Aquesta iniciativa ens serveix de recordatori per dir que estem aquí. L'aportació que faci la gent l'agraïrem, de moment no tenim dades. El que tinc clar és que ens en sortirem amb l'ajuda de tothom.

S'han plantejat demanar una derrama addicional als socis?

Això seria la darrera cosa que se m'acudiria. Intentarem sortir-nos-en amb les ajudes que hem de rebre. Primer ens cal la valoració de l'assegurança, que ha de fer front al moll de l'os dels desperfectes, i després hem de rebre les ajudes que les institucions ens van prometre. Som una entitat sense ànim de lucre. Amb els diners de l'assegurança i els de les institucions ens n'hem d'ensortir sense demanar més esforços als nostres socis.

El pànic creat pel coronavirus com afecta el GEiEG?

No som experts mèdics i estem en mans del que ens diguin les autoritats. Estem en contacte permanent amb l'Ajuntament, Sanitat i Esports per saber com hem d'actuar. Nosaltres estem a l'expectativa. Aquesta tarda ens han confirmat que hi haurà partits a porta tancada, com per exemple el del Citylift GEiEG Uni de Lliga Femenina 2. Farem el que ens manin des de les administracions i les federacions.