Uni, Citylift GEiEG Uni, Bàsquet Girona i Quart no jugaran aquest cap de setmana

La Federació Espanyola de Bàsquet ha decidit suspendre cautelarment els partits previstos per a la pròxima jornada en totes les seves competicions nacionals a causa de la crisi relacionada amb el coronavirus. Afectarà tots els partits de la Lliga Femenina Endesa, Lliga Femenina 2, LEB Or, LEB Plata i Lliga EBA

Això implica quatre equips gironins: l'Uni Girona (Lliga Femenina Endesa), el Bàsquet Girona (LEB Plata) i el Club Bàsquet Quart (Lliga EBA), i Citylift GEiEG Uni (Lliga Femenina 2)

Pel que fa als partits suspesos, l'Uni Girona jugava diumenge a Saragossa contra el Mann Filter, el Bàsquet Girona jugava dissabte al pavelló de Fontajau contra l'Algeciras i el Club Bàsquet Quart jugava dissabte a Barcelona contra el SESE. Per la seva banda el GEiEG Uni tenia partit a casa dissabte contra el Múrcia.

A més, davant la situació creada, la FEB ha decidit convocar d'urgència per a aquest dijous a la seva Comissió Delegada i a la Comissió de Presidents de Federacions Autonòmiques "per proposar-los que aquesta suspensió es faci extensiva a tots els partits programats durant les dues setmanes per a les quals les autoritats s'han dictat aquestes normes excepcionals".